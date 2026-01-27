Delgado (Podemos) valora que 80.000 migrantes puedan solicitar regularización en la comunidad: "Se les da dignidad"

El candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta y diputado autonómico de Por Andalucía, Juan Antonio Delgado, este martes - PODEMOS

SEVILLA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta y diputado autonómico de Por Andalucía, Juan Antonio Delgado, ha valorado este martes la regularización extraordinaria de migrantes que el Gobierno central ha pactado con Podemos y que permitirá a los extranjeros en situación irregular solicitar la regularización entre principios de abril y el 30 de junio de este año, unos 80.000 en la comunidad autónoma.

En rueda de prensa en Sevilla, Delgado ha manifestado que este es un paso "muy importante" y una de "las cosas por las que merece la pena estar en política".

"Es la credibilidad de la política", según Delgado, quien ha recalcado que se va a dar "derechos y dignidad" a esas personas que han venido a España a trabajar.

"Me siento orgulloso de un partido que pone los derechos humanos por encima de todo", ha añadido el candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta, quien ha recordado especialmente a las temporeras agrícolas en las provincias de Huelva y Almería.

Ha indicado que se acuerda de las personas migrantes que trabajan debajo "de un plástico en Almería, muchas veces en condiciones infrahumanas" porque hay algunos empresarios "que se aprovechan de que no tienen papeles y abusan de las condiciones sociolaborales" y, por eso, "es importante para Andalucía tener esta regularización".