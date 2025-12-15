Las demandas de disoluciones matrimoniales bajan un 21,7% en Andalucía en el tercer trimestre de 2025, con 2.934 casos

Archivo - Imagen de archivo de novia con ramo de flores en la mano. - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número de demandas de disoluciones matrimoniales, nulidades, separaciones y divorcios en Andalucía ha descendido en el tercer trimestre de 2025, situándose en 2.934, cifra que supone un descenso del 21,7 por ciento respecto al mismo trimestre de 2024.

Según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, consultados por Europa Press, entre el 1 de julio y el 30 de septiembre disminuyeron todos los tipos de demanda, incluidas las de nulidad. En concreto, en dicho periodo analizado, se presentaron 901 demandas de divorcio no consensuado, siendo este tipo de demanda la que experimentó el descenso interanual más acusado, situado en el 46,3 por ciento. Las demandas de separación no consensuadas, con 30 casos y 40 puntos, fue la siguiente variación a la baja más notoria.

Por otro lado, en lo que respecta a las demandas consensuadas, las de divorcio consensuado, con 1.910, experimentó una leve bajada del 0,5 por ciento, mientras que las de separación consensuada disminuyeron un 4,3 por ciento, con 89 casos registrados. En cambio, se presentaron tan solo cuatro demandas de nulidad, una menos que en el tercer trimestre de 2024.

Por provincias andaluzas, en Sevilla se registraron un total de 421 divorcios consensuados y 199 no consensuados en este periodo analizado. Le sigue Málaga, con 356 y 161, respectivamente; Cádiz, con 279 y 142; Granada, con 202 y 90; Almería, con 152 y 103; Córdoba, con 173 y 77; Jaén, con 162 y 60, y Huelva, con 122 consensuadas y 41 no consensuadas.

En cuanto a las separaciones, es Cádiz la que encabeza el ranking de las provincias andaluzas con 32 en este periodo, a la que sigue Sevilla, con 24; Granada con 22; Málaga con trece; Córdoba con once, Jaén con diez, Almería con cinco y Huelva, donde se han registrado dos.

En el conjunto de las comunidades autónomas españolas, la media nacional de demandas de disolución matrimonial con la población a 1 de enero de 2025 se situó en 33,8 demandas por cada 100.000 habitantes. En concreto, Andalucía se ha situado levemente por debajo de estos guarismos, con 33,3 de media. Canarias y Baleares, con 41,9, son las comunidades autónomas que se sitúan en cabeza, mientras que el País Vasco, con 26,2, es la región que cuenta con un menor número de disoluciones matrimoniales.

En cuanto a las demandas de modificación de medidas consensuadas presentadas en el tercer trimestre del año, aumentaron un 10,1 por ciento en la comunidad andaluza al alcanzar un total de 491. En cambio, las demandas de modificación de medidas no consensuadas, con 783, experimentaron un descenso al representar un 45,4 por ciento menos que hace un año.

Asimismo, las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas (1.131), aumentaron un 4,8 por ciento, mientras que las no consensuadas, que fueron 799, experimentaron un descenso de un 34,6 por ciento respecto al mismo trimestre de 2024.