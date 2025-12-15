Junta destaca que avanza en los proyectos de la EDAR y Colectores de Conil (Cádiz), que continúa su tramitación técnica

Archivo - Fran Moreno, delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, en una imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta en Cádiz, Francisco Moreno, ha destacado que el Gobierno andaluz avanza en los proyectos de la EDAR y Colectores de Conil de la Frontera (Cádiz) y sus núcleos de Roche y que ambos proyectos continúan su tramitación técnica.

En este sentido, según ha explicado en una nota, actualmente ambos proyectos han finalizado la supervisión técnica con informe favorable, "un paso fundamental tras la redacción por parte de la ingeniería y previo a su exposición a información pública para que todos los vecinos del municipio gaditano puedan tener acceso al proyecto".

La Junta de Andalucía sigue cumpliendo con los plazos marcados en estas obras tan necesarias en el municipio", ha subrayado Moreno, que ha recordado que estas obras se reflejaron en el acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de Gobierno, por el que se declaran de interés de la comunidad autónoma de Andalucía las obras hidráulicas destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía.

El delegado ha incidido en que "el Gobierno de Juanma Moreno está cumpliendo con el compromiso que se reflejó en 2010 y que durante todos estos años no han tenido ningún tipo de respuesta por parte del anterior gobierno de la Junta de Andalucía". Asimismo, ha recordado que en la provincia de Cádiz actualmente son más de una treintena los proyectos de depuración en los que se está trabajando.