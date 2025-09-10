Denunciada una empresa de Castellar (Jaén) por arrojar cadáveres de ganado porcino "en condiciones insalubres"

Imagen del cadáver de un cerdo difundida por la Unidad de Policía Adscrita en sus redes sociales. - @POLICIANDALUCIA

JAÉN 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Policía Adscrita a la comunidad de Andalucía ha denunciado a una emprsa de Castellar (Jaén) por "no cumplir la normativa de sanidad animal" al "arrojar cadáveres de porcino en condiciones insalubres".

En concreto, se localizaron cuerpos de cerdos "en el suelo no impermeabilizado y/o en contenedores no estancos que eviten la formación de plagas insectívoras, malos olores y riesgo para la salubridad de las personas", según han informado este miércoles a Europa Press desde el Gobierno andaluz.

Y ello, además, en un lugar próximo a una "carretera de paso frecuente de personas y vehículos", lo que "provocaba que la zona se volviera intransitable por los insoportables olores".

Agentes del área de medio ambiente de la Jefatura Provincial de Jaén de la Unidad de Policía Adscrita encontraron los restos de los animales y procedieron a denunciar a la empresa responsable "por incumplir la normativa autonómica sobre sanidad animal".

Los hechos han sido puestos en conocimiento de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural "para la instrucción y tramitación del expediente sancionador".