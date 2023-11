Denuncian que la falta de permisos del Ayuntamiento de Jaén impide abordar la exhumación de la fosa 702

JAÉN, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Miguel Ángel Valdivia, ha denunciado que la falta de permisos por parte del Ayuntamiento de Jaén está impidiendo abordar la exhumación de la fosa 702, la de mayor tamaño de la provincia con 1.081 víctimas de la dictadura franquista.

Valdivia ha apuntado que los trabajos de delimitación de la fosa ya están finalizados, pero necesitan de los permisos del Ayuntamiento para comenzar con las exhumaciones, permisos que "no llegan" y que están impidiendo a la Universidad de Jaén comenzar con los trabajos, aunque los 275.000 euros previstos para este fin ya están en las arcas municipales.

"Queremos que sea el último año en no tener los restos mortales, porque el actual Ayuntamiento de Jaén no da permiso y no se puede continuar con la exhumación", ha indicado Valdivia en un comunicado tras participar en el homenaje a los represaliados por las dictadura franquista que se ha desarrollado junto a esta fosa ubicada en el cementerio de San Eufrasio.

Valdivia ha apuntado que al contrario del Ayuntamiento de Jaén, el resto de "instituciones, familiares, asociaciones, partidos políticos y sindicatos memorialistas" están "de acuerdo en que se exhume" y ha añadido que están "pendientes de esta exhumación y otras que ya están aprobadas como la de Linares".

Por su parte, la presidenta del PSOE de Jaén, Francisca Medina, ha pedido que "se cumpla la Ley de Memoria Histórica, porque queremos que se le dé la dignidad que se merecen estas víctimas y el consuelo de sus familiares".

También ha aludido a "la labor que está haciendo el Gobierno de España, sobre todo, en esa apuesta que hace por la política de memoria, elevándola a una cuestión de Estado", y "eso se traduce en financiación, en formación y en que ese dinero sea transferido a la comunidad autónoma".

Precisamente en Andalucía, "que es la comunidad que más víctimas tenía en la represión franquista, durante estos dos últimos años se han invertido más de cinco millones de euros en hacer alrededor de 200 actuaciones, que se han traducido en que podamos recuperar los restos de más de 3.000 cuerpos que ya han sido exhumados".

Sin embargo, ha señalado que la Junta de Andalucía "está dejando morir esta ley" y "está poniendo palos en la rueda para que esta recuperación de la memoria histórica, que es un derecho, no sea una realidad".