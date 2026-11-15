Denuncian "una nueva agresión física" a una enfermera en el Hospital de Alta Resolución de Alcaudete (Jaén)

Archivo - Hospital de Alcaudete. - JUNTA - Archivo

JAÉN 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Enfermería de Jaén ha expresado su "más rotunda condena y repulsa ante la nueva agresión sufrida por una enfermera en la provincia", registrada en esta ocasión en el Hospital de Alta Resolución (HARE) de Alcahuete.

Los hechos ocurrieron en torno a las 05,00 horas de este domingo, mientras la profesional desempeñaba su labor en la consulta de triaje del centro sanitario, según ha informado en una nota la entidad colegial.

En un momento dado, "escuchó las peticiones de auxilio de una mujer, por lo que, actuando con total vocación de servicio y de la mano de varias compañeras, salió de inmediato para prestarle asistencia". Junto a ella, estaba su hijo, "un menor que mostraba un estado muy alterado y violento profiriendo gritos".

"En el transcurso de la situación, el agresor propinó un violento puñetazo en la boca a la enfermera. Gracias a la rápida intervención de un vigilante de seguridad y de otro compañero del centro, el agresor pudo ser finalmente reducido", ha explicado el Colegio de Enfermería.

Como consecuencia de la agresión, la enfermera ha sufrido "un episodio de ansiedad aguda, una herida corto contusa en el labio superior izquierdo y una contusión mandibular, secuelas físicas y psicológicas que evidencian una vez más la extrema vulnerabilidad a la que se enfrentan los profesionales sanitarios en sus puestos de trabajo".

La enfermera afectada se ha puesto en contacto con los servicios jurídicos del Colegio Oficial de Enfermería de Jaén, desde donde se le ha ofrecido asistencia integral y asesoramiento especializado. Siguiendo las directrices legales, ya se ha presentado la correspondiente denuncia formal contra el agresor.

Desde la institución se ha recordado que las enfermeras y enfermeros, en el ejercicio de su profesión sanitaria, son considerados autoridad pública, por lo que cualquier agresión cometida contra ellos conlleva consecuencias legales.

Además, ha reiterado su llamamiento y ha animado a todos los profesionales a denunciar sin excepciones cualquier tipo de agresión física o verbal, recordando que el Colegio está a su entera disposición para proteger sus derechos y velar por su seguridad.

Por último, el Colegio de Enfermería de Jaén ha lamentado que "este episodio no es un hecho aislado en este hospital", puesto que "ya se produjo hace aproximadamente un año otro incidente muy grave contra enfermeras y enfermeros". Por ello, ha señalado la "necesidad urgente de redoblar las medidas de protección y seguridad".