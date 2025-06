Derby Motoreta's Burrito Kachimba pide a las administraciones "más apoyo a las salas para impulsar a grupos emergentes"

SEVILLA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La banda sevillana Derby Motoreta's Burrito Kachimba ha reivindicado que "las administraciones públicas deberían apoyar un poco más a las salas para dar soporte a los grupos que están arrancando, porque ese grupo que empieza, dentro de cinco años puede ser Betusta Morla y estar llenando estadios". Además, ha subrayado que "estos espacios existen, y no precisamente gracias al apoyo gubernamental".

Así lo ha expresado el guitarrista Gringo, integrante de la banda junto a Machete Carrasco, Papi Pachuli, Bacca y Soni, en una entrevista concedida a Europa Press. En ella, ha mostrado su entusiasmo por la actuación de este sábado, 7 de junio, en el marco del Dee Fest de Granada, una ciudad que, según sus palabras, "siempre nos encanta visitar porque tiene magnetismo y una gran tradición musical". Asimismo, ha destacado la emoción de compartir cartel con su "ídolo y dios", Kiko Veneno.

En este sentido, ha señalado que cada vez que actúan en Andalucía es como "tocar en el salón de nuestra casa", porque el público andaluz es "distinto, más agradecido y expresivo". De cara a su participación en el Dee Fest, ha adelantado que interpretarán sus temas más "incendiarios" con el objetivo de "hacer que la gente pase una noche increíble".

Al hilo de lo anterior, el artista ha desvelado que, antes de salir al escenario, la banda realiza un particular ritual de preparación: "Calentamos como si fuéramos un equipo de fútbol". Según ha explicado, en los momentos previos están "muy concentrados" para ofrecer un espectáculo "potente y lleno de energía". Igualmente, ha resaltado la cercanía con el público como una de las señas de identidad del grupo, pues "al final se genera una sinergia muy bonita con la gente, como si estuviéramos en el salón de casa de unos colegas".

Asimismo, ha destacado que hay temas imprescindibles en su repertorio, como 'El salto del gitano', su primer single, y 'Gitana', una de las composiciones que más alegrías les ha dado como banda, ya que les "ha abierto muchas puertas y, además, en directo se crea un momento muy especial", ha explicado. "Son dos temas que estarán siempre con nosotros, mientras la banda exista", ha afirmado con rotundidad.

LA 'KINKIDELIA', UN "POTAJE" DE ESTILO MUSICAL

El guitarrista ha explicado que el particular estilo musical de la banda, al que han bautizado como 'kinkidelia', es "un potaje con muchos ingredientes", ya que bebe de influencias muy diversas y de artistas de distintos géneros. En cuanto al proceso de composición, ha subrayado que procuran no imponerse límites estéticos, porque "decidimos abrir todas las puertas a las influencias e incorporarlas sin ningún tipo de miedo".

En esta línea, ha explicado que el proceso de composición del grupo recuerda al de las bandas clásicas como The Beatles, ya que todos los miembros se reúnen en el local de ensayo para crear conjuntamente. "No funcionamos como el típico cantante que llega con la canción hecha y el resto se limita a tocar lo que ha traído uno. Aquí, cada uno aporta su parte, cada uno va metiendo un elemento", ha subrayado.

En este sentido, ha señalado que desde los inicios de la banda en 2017 han experimentado una evolución como "los creadores que somos y los únicos que hacemos kinkidelia". "Cada disco representa una evolución de este estilo", ha afirmado, subrayando que se trata, en el fondo, de una transformación vital, tanto a nivel personal como musical. "No somos como AC/DC, que tiene una fórmula y la repite. Nosotros vamos incorporando a nuestros discos aquello que nos impregna y emociona, y como consecuencia, vamos evolucionando", ha recalcado.

KIKO VENENO O TRIANA, ENTRE SUS INFLUENCIAS

Así, ha relatado que el grupo que más los inspiró en sus inicios --y que continúa siéndolo-- es King Gizzard & The Lizard Wizard, junto a otras bandas como el grupo australiano The Wizard Lisa y Mimpala, entre otros artistas que formaban parte de un "nuevo movimiento de psicodelia que nos hizo descubrir que hay otra forma de hacer psicodelia, más allá de la de los años 70, con solos de guitarra instrumentales de 40 minutos".

No obstante, Gringo ha señalado que entre sus influencias también se encuentran grandes artistas andaluces como Camarón, Kiko Veneno o bandas como Triana, "que forman parte de nuestras raíces". Aun así, ha matizado que "cada integrante del grupo aporta sus propias influencias, que van sumando ingredientes a este potaje sonoro".

En cuanto a sus perspectivas de futuro, ha desvelado que actualmente el grupo está trabajando en nuevas composiciones, aunque ha aclarado que no se trata todavía de un nuevo disco, ya que "hasta que no terminamos las giras, no empezamos a componer en serio". No obstante, ha adelantado que "ya empiezan a tomar forma algunas piezas, algunas más avanzadas, otras aún en desarrollo".

UNA DECENA DE CONCIERTOS CON PARADA EN COLOMBIA

Por otro lado, el artista ha resaltado que, entre la docena de conciertos que ofrecerán este verano, el que más ilusión le hace es el de Bogotá (Colombia), donde participarán en el aclamado festival Rock al Parque, el más grande de Latinoamérica. En este sentido, ha expresado su entusiasmo por ver la reacción del público colombiano, ya que "cada vez que hemos cruzado el charco, ya sea en México o en Argentina, la gente nos ha recibido con muchísimo agradecimiento".

En este contexto, ha declarado que los festivales son una herramienta muy eficaz para descubrir nuevos artistas, ya que suelen atraer a un público variado. "Siempre hay gente nueva escuchándote, porque quizás actúas justo antes que otro grupo", ha comentado, recordando una experiencia similar que vivieron junto a Judeline en Colombia.

Además, ha destacado que los festivales también son un punto de encuentro entre músicos, pues "son espacios donde nos conocemos entre nosotros y se generan relaciones interesantes entre artistas", ha afirmado. También ha subrayado el valor de los reencuentros, ya que "a veces vuelves a ver a gente con la que no coincidías desde hace dos discos".

"SI TU DIETA SOLO SE BASA EN UN GÉNERO MUSICAL DEJA DE SER SALUDABLE"

Con respecto al panorama musical actual, Gringo ha incidido en que el público está cada vez más abierto a diferentes estilos. "Si comes todos los días tu comida favorita, deja de ser tu comida favorita; por eso es importante comer de todo", ha reflexionado, al tiempo que ha indicado que "si tu dieta musical se basa solo en un género, dejas de tener una mente saludable".

Además, ha subrayado que "la música cumple muchas funciones en nuestra vida y también estimula diversas capacidades". Según ha explicado, ya no existen las mismas etiquetas estrictas de antes, pues "el mundo ya no es como cuando decías 'soy heavy' y no escuchabas otra cosa. Las barreras entre estilos se rompieron hace tiempo".

En este contexto, ha señalado que la colaboración que más les ha marcado fue la realizada junto a Kiko Veneno con el tema de 'Alas del Mar'. Para ellos, sentarse frente a su "ídolo" eran "palabras mayores". De esta forma, lo ha comparado con "sentarse con un maestro zapatero que lleva 60 años haciendo zapatos, y que, de repente, te pongan a trabajar el cuero con tus manos torpes. Fue una experiencia muy bonita", ha recordado.

Por último, el integrante del grupo ha afirmado que disfrutan mucho de las colaboraciones y que están "muy abiertos a participar incluso en las propuestas más locas que puedan surgir". Además, ha añadido que "no es necesario que sea una banda que haga el mismo tipo de música que nosotros", ya que, de hecho, "puede resultar aún más estimulante si se trata de algo completamente diferente a lo que hacemos habitualmente".