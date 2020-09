Dermatólogas de Quirónsalud aconsejan adecuada alimentación y rutina cosmética para mejorar piel y pelo tras el verano

SEVILLA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dermatólogas de Quirónsalud han detallado este jueves consejos para mejorar la piel y el cabello tras el verano, y "más en tiempos de Covid", entre los que figuran "una alimentación adecuada y una buena rutina cosmética".

En un comunicado, desde Quirónsalud han subrayado este jueves que, durante los meses de verano, la piel puede deteriorarse por los efectos de la radiación solar, la sal, el cloro, la humedad y los cambios de hábitos que, en ocasiones, son menos saludables, y los efectos de todos estos factores hacen que la piel esté "más deshidratada, deslustrada, seca, a veces con asperezas y que se agudicen las arrugas finas".

De igual modo, la pigmentación inducida por la radiación ultravioleta puede no haber sido uniforme y se note la aparición de manchas claras u oscuras, o la intensificación de las ya existentes y una piel con coloración cetrina, con falta de luz y apagada.

Por todos estos motivos, ahora tras el verano, según exponen las dermatólogas del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón Mercedes Morillo y Amalia Pérez Gil ofrecen unos consejos para recuperar el aspecto de la piel.

"Comenzaríamos recomendando una serie de pautas generales que pasan por volver a unos hábitos de vida adecuados, como son retomar una alimentación saludable y beber abundante agua, establecer una rutina cosmética de cuidados diarios y dormir entre seis y ocho horas al día", han explicado.

En cuanto a algunos consejos dermocosméticos, las especialistas se decantan en esta época del año por cosméticos que produzcan exfoliación por las noches, como son los que contienen ácido retinoico y/o glicólico para acelerar la regeneración y renovación cutánea.

Por las mañanas después de la higiene "usaríamos hidratantes que contengan antioxidantes como la vitamina C o el ácido ferúlico, que tienen cierto efecto despigmentante, y neutralizar los radicales libres formados por el efecto del sol haciendo una piel más saludable y luminosa y, posteriormente, el fotoprotector", que "no debemos olvidar aun pasada la época estival y aunque llevemos mascarilla", porque "va a ser el mejor producto antimanchas y antienvejecimiento", según subrayan las especialistas.

De igual modo, advierten de que, "si no cambiamos con frecuencia" las mascarillas "o no las higienizamos, se va a facilitar la aparición de infecciones o foliculitis", y conviene asegurarse de que éstas "no comprimen excesivamente la piel para evitar heridas por roce o fricción".

Para evitar o paliar las consecuencias descritas, las dermatólogas

recomiendan "higiene facial antes y después del uso de la mascarilla, mañana y noche con agentes lavantes suaves y adecuados a cada tipo de piel".

"Debemos hidratar la piel y protegerla del sol con productos no comedogénicos, libres de grasa y con agentes calmantes si se ha presentado dermatitis irritativa y ante la persistencia de cualquier alteración de piel facial, consultar al dermatólogo que dará recomendaciones especificas y tratamiento si fuera necesario", han añadido.

APARICIÓN DE MANCHAS

Por otro lado, insisten en que la actitud que hay que adoptar ante la aparición de manchas, antes de cualquier tratamiento, es "tener un diagnóstico clínico correcto", de ahí la "importancia" de que sea un dermatólogo quien las examine antes de intentar eliminarlas con cosméticos u otros procedimientos.

Si las manchas que han surgido con la radiación solar son léntigos o melasmas, que es lo más frecuente, "podemos tratarlas con Luz Pulsada Intensa (IPL) o 'Peelings' dependiendo del tipo de mancha y piel", de forma que, con estos dos tratamientos, "las manchas mejoran y son tratamientos indoloros que permiten la inmediata reincorporación a la vida habitual", según recalcan las dermatólogas.

PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS

Entre los procedimientos más adecuados que se recomiendan desde la Unidad de Dermoestética de Quirónsalud Sagrado Corazón para recuperar la piel tras la época estival y tras un periodo de estrés figuran los 'peelings' químicos para eliminar las células muertas acantonadas en la superficie de la piel que la hacen "deslustrada y pigmentada de modo irregular".

También, la 'mesoterapia', que es "el tratamiento estrella para favorecer la penetración de activos, ácido hialurónico, vitaminas y aminoácidos para dar luminosidad a la piel e inducir la progresiva producción de colágeno".

Otro procedimiento recomendado desde Quirónsalud es el de la 'Luz Pulsada Intensa', una técnica basada en una fuente de luz que elimina algunos tipos de manchas y uniforma el tono de la piel. Además, estimula la producción de colágeno, "mejorando la calidad y la textura de la piel, aportándole una mayor firmeza y luminosidad y disminuyendo el tamaño de los poros".

La Unidad de Dermoestética de Quirónsalud Sagrado Corazón dispone de 'Ellipse Nordlys', tratamiento "perfecto para corregir todas esas imperfecciones de una manera eficaz y sin necesidad de retirarse de la vida laboral", según ponen de relieve desde el centro sanitario.

CABELLO

En materia de cabello, y partiendo de la base de que en otoño es más frecuente la caída de pelo estacional, las expertas insisten en que "este año hay que tener precaución especial porque hay un aumento del numero de casos de efluvios telogénicos tras la infección por el Covid-19, e incluso se especula si puede empeorar por si misma la alopecia hormonal androgenética".

Los efluvios telogénicos son caídas de cabellos "bruscas y alarmantes pero reversibles y limitadas en el tiempo". Se producen a los dos o tres meses de la infección por el coronavirus u otras enfermedades febriles, o tras un episodio estresante.

Las doctoras inciden en que, aunque la caída de cabellos pueda ser alarmante, existen diversos tratamientos efectivos, como los nutricosméticos orales con vitaminas del grupo B, cistina, 'Serenoa Repens' y biotina, entre otros, que "mejoran la caída en algunos pacientes y fortalecen las fibras capilares". Por el contrario, según apostilla la doctora Morillo, "los champús no evitan la caída del cabello, aunque sí puede ser adecuado buscar aquel cuyo resultado cosmético nos sea agradable".

Asimismo, "el minoxidilo es un vasodilatador que, aplicado en solución a distintas concentraciones diariamente en cuero cabelludo, es efectivo en la mayoría de los tipos de alopecias".

También existen otros tratamientos complementarios que ayudan a una mejor repoblación de las zonas donde se ha sufrido la alopecia y a un mayor fortalecimiento de las fibras capilares, como son la mesoterapia, las microinyecciones con plasma rico en plaquetas o el 'microneedling' capilar por sí mismo, según añaden desde Quirónsalud.

También subrayan que "una alimentación equilibrada es importante para tener un cabello sano". En concreto, son "fundamentales" los alimentos ricos en hierro, se absorben mejor los de origen animal como las carnes rojas, el hígado, las yemas de huevo, los alimentos proteicos --ya que los aminoácidos forman las proteínas y son imprescindibles para la formación de queratina--, y también las verduras, cereales y hortalizas ricas en vitaminas.

Por último, la doctora Pérez Gil hace hincapié en que, "si la alopecia no cesa en pocas semanas o es muy aguda, se debe acudir a una consulta de dermatología, donde se realizará un diagnóstico adecuado y un plan de tratamiento personalizado".