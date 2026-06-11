Dermatólogos y oncólogos de Vithas Andalucía inciden en la protección solar para prevenir el cáncer de piel

Especialistas de Vithas Andalucía. - VITHAS ANDALUCIA

SEVILLA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los cinco hospitales de Vithas en Andalucía --Vithas Sevilla, Vithas Málaga, Vithas Xanit, Vithas Granada y Vithas Almería-- recuerdan con motivo del Día europeo de la prevención del cáncer de piel que este tipo de cáncer es el "más frecuente" de todos los tumores diagnosticados anualmente en el mundo y, en la mayoría de los casos, es "evitable".

En concreto, con la llegada de una mayor exposición solar, y ante el aumento del riesgo dermatológico que ello conlleva, la doctora Gracia del Río, especialista en Dermatología de Vithas Sevilla, subraya que "la principal causa del cáncer de piel es la exposición prolongada e intermitente a radiación ultravioleta, especialmente las quemaduras solares sufridas durante la infancia y la adolescencia". A ellas se suman otros factores genéticos, así como el ejercicio o profesiones con larga exposición al aire libre.

De cara a una mejor protección de la piel, especifica que el fotoprotector debe aplicarse sobre la piel limpia y seca 30 minutos antes de la exposición solar, y renovarse cada dos horas, así como tras el baño, el sudor o secarse con la toalla. Para garantizar el nivel de protección indicado en el envase, la cantidad correcta es de 2 ml por centímetro de piel. No deben olvidarse las zonas más sensibles y a menudo descuidadas, como las orejas y labios.

En cuanto a la fotoprotección física, la especialista recomienda tejidos de trama tupida, no elásticos, preferiblemente de algodón y color oscuro, sombrero de ala ancha y gafas de sol con protección UV. Además, evitar el sol entre las 11,00 y las 15,00 horas solares sigue siendo la medida más eficaz de fotoprotección natural, recoge Vithas en una nota.

Por su parte, el doctor Renato Salguero, especialista en Oncología Médica de Vithas Almería, ha puesto el foco en el factor de protección solar (FPS), que indica cuánto protege un fotoprotector frente a la radiación ultravioleta B (UVB), responsable en gran parte de las quemaduras solares. "Cuanto mayor es el FPS, mayor es la protección, pero no de forma proporcional. Es decir, un FPS 100 no protege el doble que un FPS 50, aunque muchas personas lo crean", afirma el oncólogo.

En la práctica, un FPS 50 ya ofrece una protección muy alta y "suele ser suficiente para la mayoría de las personas, siempre que se aplique correctamente". Los factores más altos, como el FPS 100, pueden recomendarse en casos concretos, como personas con piel muy clara, antecedentes de cáncer de piel, enfermedades que aumentan la sensibilidad al sol o exposiciones solares muy intensas y prolongadas. Como señala el especialista, "la diferencia entre un FPS 50 y un FPS 100 es mucho menor que la diferencia entre aplicarse correctamente el protector solar y hacerlo de forma insuficiente". Además, ha recordado que ningún protector bloquea el 100% de la radiación UV y que esta penetra incluso en días nublados.

Los tres tipos principales de cáncer de piel son el carcinoma basocelular, el carcinoma escamocelular y el melanoma, cuya detección temprana permite alcanzar altas tasas de curación con menores riesgos y efectos secundarios asociados al tratamiento.

El doctor Pedro Rovira, oncólogo de Vithas Granada, subraya que la incidencia de los tumores cutáneos sigue aumentando en muchos países, impulsada en gran medida por la exposición acumulada a la radiación ultravioleta a lo largo de la vida. "La mejor estrategia frente al cáncer de piel sigue siendo la prevención y el diagnóstico precoz. La mayoría de los casos pueden beneficiarse de tratamientos menos complejos y con mejores resultados cuando se detectan en estadios iniciales", afirma el especialista.

En este sentido, subraya que la lucha contra el cáncer de piel debe abordarse desde una perspectiva integral que combine educación sanitaria, hábitos responsables de exposición al sol, revisiones periódicas en personas de riesgo y una mayor sensibilización social sobre la importancia de cuidar la piel desde edades tempranas. De este modo, es posible reducir la incidencia de estos tumores y aumentar las posibilidades de curación cuando aparecen.

El doctor Ignacio Castaño, jefe del Servicio de Dermatología y Medicina Estética de Vithas Málaga, señala que la piel de los niños es extremadamente vulnerable a los efectos nocivos de la radiación ultravioleta. "Cada quemadura solar en la infancia aumenta significativamente el riesgo de desarrollar cáncer de piel en la edad adulta, incluyendo el melanoma", advierte. Por ello recomienda inculcar desde edades tempranas el uso de cremas solares de amplio espectro con alto factor de protección, ropa adecuada, sombrero y gafas de sol, así como evitar la exposición en las horas centrales del día.

Por último, el Hospital Vithas Xanit Estepona celebrará el próximo 16 de junio una jornada informativa en la entrada de su edificio de Consultas Externas, donde instalará un stand en el que profesionales sanitarios ofrecerán recomendaciones sobre protección solar y hábitos saludables. Esta iniciativa busca recordar que la exposición solar acumulada es uno de los principales factores de riesgo del cáncer de piel y que, con medidas sencillas, es posible reducir su impacto.

Entre las principales recomendaciones se encuentran evitar exposición prolongada al sol, especialmente en las horas centrales del día y utilizar fotoprotección de amplio espectro cada dos horas; entre otras. El trabajo en prevención y promoción de la salud ante patologías relacionadas con el cáncer de piel responde a la estrategia del Instituto Oncológico Vithas (IOV), el cual reúne a los líderes de las especialidades que tratan el cáncer en España, profesionales con larga experiencia, una visión "innovadora" de la asistencia sanitaria, excelente manejo de nuevos fármacos y terapias personalizadas, así como un robusto compromiso con la investigación.