Desactivado el horario especial en centros cívicos y de Participación de Mayores en Córdoba al bajar la alerta por calor

CÓRDOBA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Córdoba ha informado este lunes de que ante la bajada del nivel de alerta por altas temperaturas por parte de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía se desactiva el horario especial en los centros cívicos y los centros de Participación Activa de Mayores, que vuelven a su horario habitual, de lunes a viernes, de 8,30 a 14,30 horas.

Al respecto, el alcalde, José María Bellido, ha comentado en una entrevista en Canal Sur, recogida por Europa Press, que "ya afortunadamente parece que va a pasar" la ola de calor, después de que "en Córdoba hemos tenido que estar muy atentos con refugios climáticos, con constantes llamadas de atención a la población para tomar las medidas que todos sabemos que son de sentido común, pero que hay que recordar".

Además, ha agregado que "desgraciadamente este año hemos vivido también incendios en Córdoba, afortunadamente no de la gravedad de otros lugares", de manera que "es un alivio que pase" la ola de calor.

Mientras, ha indicado que los refugios climáticos no han sido utilizados por muchos ciudadanos, de forma que "se va a hacer el análisis y la publicación de los datos cuando pase la ola de calor, porque son muy pocas las personas que lo usan". "Es un elemento que tenemos que poner a disposición de la ciudadanía, pero el uso es prácticamente residual", con "menos de diez personas prácticamente al día las que hacen uso de este tipo de instalaciones", ha manifestado.

En este sentido, ha apoyado "hacer un uso racional de estas aperturas, dejándolo para aquellas personas que efectivamente lo necesitan, y también a lo mejor a reorientar en parte esas ayudas que seguramente tengan que ir a equipos portátiles que puedan desplazarse a personas en situación de dependencia o personas mayores con pocos recursos que a lo mejor tampoco tienen fácil salir de su casa y tenga que ser la administración la que se acerque hasta su casa en las olas de calor llevándoles elementos para que puedan resistir mejor".

Tras desactivarse el horario especial, los horarios actuales en los centros de Participación Activa de Mayores son los siguientes: Osario Romano, de 8,00 a 14,00 horas; Ciudad Jardín, de 8,30 a 13,30 horas; Levante, de 10,00 a 13,00 y 18,00 a 21,00 horas; Huerta de la Reina, de 10,00 a 13,00 y 18,00 a 21,00 horas; Alcázar Viejo, de 9,30 a 14,30 y 17,00 a 20,00 horas; Santa Cruz, de 12,00 a 14,30 y 19,00 a 21,00 horas.

Asimismo, El Higuerón, de 8,30 a 15,00 y 18,00 a 21,00 horas; Antonio Pareja, de 9,00 a 14,00 y 18,00 a 21,00 horas; Duque la Victoria, de 9,00 a 13,30 horas, y Foggarilla, Villarrubia, Veredón, Alcolea y Los Ángeles, de 9,00 a 14,00 y 18,00 a 21,00 horas.