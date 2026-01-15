Desalojado de su vivienda en Úbeda (Jaén) tras un incendio que ha calcinado la cocina

Archivo - Bomberos de Jaén en una imagen de archivo - BOMNEROS JAÉN - Archivo

JAÉN 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha sido desalojada de su vivienda tras el incendio registrado en la madrugada de este jueves, 15 de enero, en una vivienda de la localidad jiennense de Úbeda que se ha saldado sin heridos, según informa el teléfono 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Un aviso recibido sobre las 04.35 horas alertaba de que ardía el salón de una casa situada en la calle Reyes Católicos.

Según los Bomberos, en el incendio ha ardido por completo la cocina mientras que el resto de la vivienda ha quedado afectada por el humo.

En este siniestro no ha habido heridos, aunque la persona que residía en el inmueble ha sido desalojado por el humo y se ha realojado con familiares.