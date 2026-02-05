Los desalojados ascienden a 7.000 en Andalucía tras las evacuaciones en Grazalema, El Puerto, Jerez y Córdoba

1049328.1.260.149.20260205222810 Imagen de la localidad gaditana de San Martín del Tesorillo y su entorno próximo inundado tras el paso de la borrasca Leonardo. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha contabilizado cerca de 7.000 personas desalojadas debido a las borrascas que han azotado la región. Las últimas evacuaciones se han llevado a cabo en diversas localidades gaditanas, como Grazalema, El Puerto de Santa María --donde se ha evacuado a un millar de personas del Poblado de Doña Blanca-- y Jerez de la Frontera, así como en urbanizaciones próximas al río Guadalquivir en Córdoba, ante la previsión de una fuerte crecida en las próximas horas.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, tras la celebración del último Comité Asesor del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones (PERI), ha informado de que se ha desalojado a todos los vecinos del municipio gaditano de Grazalema sin incidencias, tras decretarse su evacuación preventiva esta tarde ante el riesgo de hundimiento en el terreno.

Sanz ha indicado que los 1.500 vecinos afectados por la medida han sido desalojados con éxito de forma coordinada y ordenada con los servicios de emergencias de la Junta de Andalucía (EMA 112, Infoca y Protección Civil), y la participación del resto de administraciones local y estatal, con la intervención y despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y la Guardia Civil. Los afectados han sido trasladados al polideportivo El Fuerte de la localidad malagueña de Ronda con un dispositivo que ha tenido especial atención a las personas vulnerables.

Además, ha señalado que la crecida del río Guadalquivir a su paso por Córdoba ha motivado esta tarde el desalojo de las urbanizaciones de Guadalvalle, núcleo en el que ya se produjeron evacuaciones a última hora del miércoles, junto con La Altea, Ribera Baja, San Isidro, Majaneque, Fontanar de Quintos, La Forja 1, La Forja 2, Las Cigüeñas y la calle de la Barca en Alcolea.

Hay evacuaciones preventivas en municipios y zonas sensibles al crecimiento de ríos y desembalses en las provincias de Cádiz, Granada, Córdoba, Jaén, Málaga, Huelva y Sevilla, según ha informado la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias.

La EMA ha remitido este jueves tres mensajes mensaje Es-Alert a lo largo de la jornada: dos a vecinos de Jerez de la Frontera y El Puerto de Santa María afectados por la crecida del Guadalete y por posible incomunicación de núcleos rurales por carretera en Jerez, más el emitido al en torno más próximo al cauce del río Guadalquivir a su paso por la capital de Córdoba.