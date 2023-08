Desaparece el riesgo extremo de incendios en próximos días ante la bajada de temperaturas y las posibles lluvias

SEVILLA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) prevé que en las próximas jornadas no se active el riesgo extremo de incendios en la región tras el descenso de las temperaturas y las posibles lluvias que afectarán a la comunidad autónoma, toda vez que ha resaltado que no significa que no pueda volver a retornar este riesgo en los próximos días, por lo que "no bajarán la guardia".

Así, lo han indicado fuentes del Plan Infoca en declaraciones a Europa Press, al tiempo que han señalado que desde el 1 junio "hay zonas de Andalucía que han estado en riesgo muy alto o extremo", y ha destacado que este hecho "no ha variado prácticamente en todo lo que llevamos de campaña", que finalizará el próximo 15 de octubre.

En este sentido, y como ya indicó el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía, Ceuta y Melilla, Juan de Dios del Pino, en declaraciones a este medio, la comunidad andaluza sufrirá un cambio meteorológico a finales de semana provocado por la formación de una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), en torno a este sábado o domingo.

En concreto, este cambio de ciclo provocará un descenso en las temperaturas de hasta diez grados con respecto a las actuales y posibles precipitaciones en diferentes zonas de la región andaluza.