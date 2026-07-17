Desbloqueada una actuación urbanística pendiente desde 2003 en el barrio granadino del Albaicín para crear viviendas

Archivo - Albaicín, desde el Mirador de la Churra, en Granada. Archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha aprobado en Junta de Gobierno Local la retasación definitiva de la última parcela pendiente del Área de Intervención AI-27 del PEPRI Albaicín, un acuerdo que culmina el expediente expropiatorio iniciado en 2003 y desbloquea el desarrollo urbanístico de este ámbito, donde está prevista la creación de nuevas viviendas, espacios públicos y actuaciones para mejorar la accesibilidad del entorno.

Así lo ha informado el portavoz del equipo de gobierno, Jorge Saavedra, quien ha destacado que este acuerdo "permite desbloquear definitivamente una actuación urbanística pendiente desde hace más de dos décadas y dar un paso decisivo para mejorar la accesibilidad, recuperar espacios públicos y ampliar la oferta residencial del Albaicín".

El Área de Intervención AI-27 fue delimitada por el PEPRI Albaicín con el sistema de actuación por expropiación, siendo la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), perteneciente a la Junta de Andalucía, la entidad beneficiaria.

El desarrollo previsto permitirá abrir nuevos espacios públicos y mejorar la conexión y accesibilidad del entorno, además de hacer posible la construcción de nuevas viviendas, un equipamiento público y la consolidación de un aparcamiento para los actuales y futuros residentes.

La aprobación de este acuerdo pone fin a un expediente iniciado en 2003 y permite culminar el proceso expropiatorio del Área de Intervención AI-27.

A partir de ahora, la Junta de Andalucía, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) podrá impulsar la reparcelación y el proyecto de urbanización que harán posible el desarrollo de esta actuación.

La actuación permitirá la construcción de aproximadamente 20 viviendas protegidas y 16 libres, además de una parcela de equipamiento público de 1.121 metros cuadrados.

El proyecto incluye también la mejora de la red viaria y de los espacios públicos del entorno, así como la consolidación del aparcamiento ya ejecutado para dar servicio a los actuales y futuros residentes del barrio.

La Junta de Gobierno Local ha fijado en 136.507,86 euros el justiprecio de la última parcela pendiente de expropiación, importe que será abonado por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), una vez resueltas las alegaciones presentadas por la propiedad.

"Seguimos desbloqueando actuaciones urbanísticas pendientes desde hace años para convertirlas en proyectos que mejoran los barrios, amplían la oferta residencial y recuperan espacios para el disfrute de los vecinos", ha concluido el portavoz municipal.