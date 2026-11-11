Descartado el peligro tras hallar una maleta abandonada en el centro de Granada al paso de la manifestación del 11N

Una maleta abandonada en el entorno de la plaza del Carmen de Granada frena el avance de la manifestación convocada por la huelga que transcurre por el centro de la capital - CCOO GRANADA

GRANADA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha confirmado que se descarta el peligro o riesgo para la seguridad pública tras hallar una maleta abandonada en la tarde de este miércoles en una marquesina en la plaza del Carmen, en el centro de la ciudad, al paso de la manifestación por la huelga del 11N.

Los Tedax desplazados al lugar, tras las comprobaciones oportunas, han señalado que se ha tratado de una "falsa alarma", según han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

La presencia de la maleta había frenado el avance de la manifestación convocada por los sindicatos que respaldan la huelga general de este 11N.

La confirmación de que no había peligro ha acabado con la tensión originada tras el establecimiento de una zona acordonada en área por la que a la hora del hallazgo pasaban miles de personas.

Fuentes de Comisiones Obreras han señalado que, tras el incidente, el punto de finalización de la marcha reivindicativa de la huelga general será Plaza Nueva.