Desconvocada en Granada la huelga del sector del manipulado tras alcanzarse un acuerdo salarial

Archivo - Imagen de archivo de una reunión en el Sercla del sector del manipulado en la provincia de Granada - UGT - Archivo

GRANADA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO, UGT y CSIF han anunciado la desconvocatoria de las jornadas de huelga previstas en el sector del manipulado de la provincia de Granada, gracias "al acuerdo responsable tanto de la parte patronal como de la parte sindical, donde se ha logrado de un incremento salarial que dignifica las condiciones laborales de las personas trabajadoras del sector, unas 9.000, en su mayoría mujeres".

El acuerdo incluye la revisión de salarios conforme al Índice de Precios al Consumo y, de atrasos en concordancia con ese IPC para el año 2024 y 2025, según han detallado CCOO, UGT y CSIF en una nota de prensa en la tarde de este jueves tras una reunión en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales que era convocada al objeto de acercar posturas ante la convocatoria de huelga que estaba prevista a partir de este viernes 5.

El acuerdo se ha cerrado en un aumento exponencial del precio hora hasta 9,7 euros, lo que se traduce en un 7,4 por ciento de subida salarial en el precio hora para mozos, manipuladores, jefes de línea y jefes de equipo, y un 5,8 por ciento para el resto de categorías profesionales. Así como una gratificación correspondiente a "los atrasos de 700 euros por trabajador", según la información facilitada por la parte social.

Para los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, este acuerdo se ha firmado al borde de la ejecución real de una huelga, "en una época realmente importante para el sector como es el puente festivo de diciembre y la Navidad". Finalmente, han asegurado, "gracias a la sensibilidad de las partes y la responsabilidad, se han cumplido los objetivos con este acuerdo para las trabajadoras y los trabajadores del manipulado que han desconvocado en sendas asambleas la huelga, para seguir negociando en el año 2026 el cuerpo del convenio".