Desconvocada la huelga prevista en Amaya este jueves por el convenio para no interferir en emergencias por inundaciones

Publicado 24/10/2018 16:57:19 CET

SEVILLA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de CGT en la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya), organismo dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, ha decidido desconvocar la jornada de huelga y la concentración programados para este miércoles por el rechazo al preacuerdo del I convenio, que sí han firmado UGT y CCOO.

El secretario general de CGT en la Amaya, Javier Sánchez, ha precisado a Europa Press que la decisión obedece a la voluntad de que el paro no interfiera en los trabajos de emergencia que pudieran llevarse a cabo esta semana tras las graves inundaciones ocurridas los días pasados en las provincias de Málaga y Sevilla.

"Nuestra intención siempre ha sido poner en valor la capacidad y profesionalidad del dispositivo de emergencias de Amaya y no queremos condicionar su operatividad en un momento tan delicado como éste, en el que muchas familias han perdido sus hogares y bienes", ha especificado.

Para CGT, el Infoca debe estar presente en situaciones "críticas" como ésta y su trabajo "debe ser determinante en las labores de recuperación de una catástrofe como la presente: entre otras razones, por eso defendemos que el dispositivo de emergencias se mantenga al 100 por ciento durante todo el año".

"No seremos nosotros, por tanto, los que dificultemos estas labores de emergencia", sostiene Sánchez, que aduce que por este motivo la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio ya había anunciado la necesidad de ampliar del 60 al 80 por ciento los servicios mínimos fijados previamente.

Desde el sindicato se ha decidido hacer "un ejercicio de responsabilidad, primando en estos momentos el interés de los afectados por la catástrofe frente a nuestras demandas laborales".

Entiende CGT, por otro lado, que en este contexto tan "delicado" no merece la pena pedir "un esfuerzo adicional" a una plantilla "que lleva desde hace meses apoyando las diversas movilizaciones convocadas para que finalmente la agencia consiga un convenio digno que equipare a sus trabajadores con el resto de empleados públicos de Andalucía y que garantice la estabilidad laboral y el futuro de todos".

Por último, la central asegura "no tirar la toalla", pues "pensamos, hoy más que nunca, que no se dan las circunstancias para que se firme un convenio que no cuenta con el respaldo de la plantilla: por ello advertimos de que si finalmente se intenta firmar el nuevo convenio en los términos que se encuentra actualmente activaremos un intenso calendario de movilizaciones que esperamos siga contando, como hasta ahora, con el respaldo de la mayoría de los trabajadores de la agencia".

Entre las diferentes reivindicaciones se encuentran la recuperación de la antigüedad y un salario digno para todos los trabajadores, el reconocimiento real de la categoría de bombero forestal en la que se incluyan enfermedades profesionales, CNAE de Protección Civil, jubilaciones anticipadas, el rechazo a los turnos de 18 horas en incendios forestales y a las 60 guardias con disponibilidad 24 horas, la consolidación del 100 por ciento a los 55 años, una Relación de Puestos de Trabajo real (RPT), el fin de la "discriminación laboral" en la agencia o el rechazo a la pérdida de derechos ya consolidados como el aumento de la edad tope de 45 a 50 años para movilidades geográficas y estabilidad laboral para todos los trabajadores indefinidos no fijos, fijos discontinuos, relevistas y eventuales de la bolsa de Infoca.