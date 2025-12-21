Desmantelada una plantación con más de 400 plantas de marihuana en Arjonilla (Jaén)

Imagen de una plantación de marihuana. - GUARDIA CIVIL

JAÉN 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, a través de efectivos del Puesto de Arjonilla y del Equipo Roca de la Compañía de Andújar (Jaén), ha investigado a un vecino de la localidad jiennense de Arjonilla, de 40 años de edad, como presunto autor de delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.

Según ha detallado el instituto armado en una nota, como resultado de la investigación desarrollada por los agentes, se ha procedido a la entrada y registro de una vivienda ubicada en el casco urbano del municipio, donde se ha localizado una plantación de marihuana de alto rendimiento, del tipo indoor, compuesta por un total de 415 plantas.

Asimismo, los agentes han intervenido sistemas de iluminación, climatización y extracción, cuya instalación se encontraba conectada de manera fraudulenta a la red eléctrica mediante enganche ilegal.

El valor estimado de la energía defraudada supera los 40.000 euros, lo que equivale aproximadamente al consumo anual de una veintena de viviendas. Las diligencias instruidas han sido puestas disposición de la autoridad judicial competente.