Desmantelada en la Zona Norte de Granada una nave dedicada al cultivo de marihuana con más de 1.200 plantas

Plantas de marihuna en una nave de la zona Norte de Granada. - POLICÍA NACIONAL
GRANADA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional desplegó el pasado jueves un dispositivo policial en el distrito Norte de Granada que ha permitido, tras realizar el correspondiente registro, desmantelar una nave dedicada al cultivo ilegal de marihuana con más de 1.200 plantas.
Además, se ha identificado a un total de tres personas a las que se ha propuesto para sanción por defraudación del fluido eléctrico.
Paralelamente, se han inspeccionado 12 viviendas en relación con el suministro eléctrico resultando que nueve de las mismas contaban con acometidas ilegales.
Durante el dispositivo, que comenzó a primeras horas de la mañana, se realizó la inspección de las instalaciones eléctricas pertenecientes a doce viviendas, resultando que nueve de ellas contaban con acometidas ilegales.
La operación permitió desmantelar una nave de cultivo en interior de plantas de marihuana, dicha nave se encontraba a su vez en el interior de otra nave de grandes dimensiones, sistema utilizado para evitar la detección por parte de los investigadores.
Las instalaciones contaban con sofisticados sistemas de seguridad, iluminación, ventilación y control de temperatura, lo que favorecía el cultivo acelerado de las plantas.
En total se ha producido a la incautación de más de 1.200 plantas de cannabis en su fase final de floración y listas para recolectar.
Para la defraudación del fluido eléctrico, los presuntos autores habían metido, ocultado o disimulado los cables en las cajas destinadas a la fibra óptica y otras líneas de telecomunicaciones.