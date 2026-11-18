Se intervinieron 3.080 plantas de marihuana, con ejemplares de hasta dos metros de altura, 87 kilos de cogollos secos y una escopeta de aire comprimido. El conjunto de la marihuana aprehendida alcanzó un peso de más de tres toneladas. - GUARDIA CIVIL / AGENCIA TRIBUTARIA

GRANADA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una operación conjunta de la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria ha conseguido desmantelar un invernadero con algo más de 8.000 plantas de marihuana y casi 90 kilos de cogollos de esta droga en una actuación que también se ha saldado con la detención de un hombre en Vélez de Benaudalla (Granada).

Según el relato difundido en un comunicado de prensa, la operación 'Nazarí'-'Alcazaba 07' es el resultado de una investigación que se inició hace seis meses ante las sospechas de la Unidad Operativa de Motril de Vigilancia Aduanera de que podrían existir cultivos de marihuana en la zona de Vélez de Benaudalla. Junto a Guardia Civil, los investigadores centraron la búsqueda hasta que localizaron un invernadero donde se cultivaba, secaba y almacenaba marihuana.

Posteriormente, el pasado 9 de noviembre durante la explotación de la operación, se practicaron entradas y registros en el invernadero, de más de 78.000 metros cuadrados, y una nave de aperos en la finca, así como en una vivienda de la localidad, todo ello propiedad de la misma persona.

Las inspecciones permitieron desmantelar el cultivo e intervenir 3.080 plantas de marihuana, con ejemplares de hasta dos metros de altura, 87 kilos de cogollos secos y una escopeta de aire comprimido. El conjunto de la marihuana aprehendida alcanzó un peso total superior a las tres toneladas.

Por estos hechos, los investigadores detuvieron al propietario, un varón de 47 años, como presunto autor de un delito contra la salud pública por cultivo y elaboración de marihuana lo pusieron a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Motril en funciones de guardia.

La operación ha sido desarrollada por agentes del Equipo ROCA de la Compañía de la Guardia Civil de Motril y efectivos de la Unidad Operativa de Motril de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria.

La investigación permanece abierta y continúan las gestiones para el total esclarecimiento de los hechos y la localización de otros posibles implicados.