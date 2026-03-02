Desmantelado un reñidero acondicionado para peleas ilegales de gallos en el entorno de Motril (Granada)

Arma blanca intervenida en el desmantelamiento de un reñidero de gallos en el entorno de Motril (Granada) - POLICÍA NACIONAL

MOTRIL (GRANADA), 2 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha desmantelado un reñidero ilegal de gallos de pelea en una localidad próxima a Motril, en la costa de Granada, donde se ha llevado a cabo la identificación de 130 personas, la incoación de 27 actas por infracciones administrativas de diversa clase y la incautación de 43 gallos de pelea junto con más de 46.000 euros en efectivo destinados, presuntamente, para la realización de apuestas ilegales.

La investigación que ha concluido con la denominada operación Gallo ha sido desarrollada por agentes de la Comisaría de Policía Nacional de Motril, quienes tuvieron conocimiento de la existencia de ciertas irregularidades administrativas y otra serie de actividades de carácter ilegal en una localidad vecina a la ciudad costera.

Una vez que se consiguió recabar toda la información necesaria, el pasado sábado se estableció un dispositivo en el que participaron medio centenar de agentes pertenecientes a las Comisarías de Granada, Motril, Almería y El Ejido, en la provincia almeriense, junto con agentes pertenecientes a la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la Junta de Andalucía y varios veterinarios, con el objetivo de "desmantelar un reñidero ilegal de gallos".

Sobre las 15,00 horas los agentes accedieron a un extenso cortijo donde se encontraban más de 40 vehículos estacionados y donde se habían dado cita cerca de 150 personas, según ha detallado la Policía Nacional en una nota de prensa este lunes.

Una parte importante de estas personas fue sorprendida cuando estaba teniendo lugar una pelea ilegal de gallos dentro de un reñidero octogonal con gradas escalonadas en varias alturas. Durante el transcurso de la operación se llevó a cabo la identificación de 130 personas, quince de ellas menores.

En la denominada operación Gallo, además de desmantelar este reñidero ilegal de gallos, se han incoado una docena de actas por consumo y tenencia de sustancias estupefacientes y tres actas por portar armas blancas, incautándose más de 46.000 euros en efectivo destinados presuntamente para la realización de apuestas ilegales.

De forma paralela, se llevó a cabo la intervención de 43 gallos de pelea, incoándose otra decena de actas administrativas por maltrato animal con asistencia de menores, un acta por juego ilegal y media docena de actas contra la salud pública en relación con la gripe aviar. La investigación sigue abierta y no se descartan futuras detenciones en relación a estos hechos.