Desmantelados dos pisos con cerca de mil plantas de marihuana en la zona Norte de Granada

Plantación de marihuana desmantelada en la zona Norte de Granada. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Granada ha detenido a un hombre de 35 años como presunto autor de un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico, tras haber sido vinculado a una plantación de interior con cerca de 600 plantas situada en el distrito Norte.

En un segundo registro los policías se incautaron de 380 plantas con un porte superior a un metro localizadas en otra vivienda del mismo distrito, según detalla en una nota el Cuerpo Nacional de Policía.

En el interior de una de estas viviendas se llevó a cabo un registro en el que los agentes localizaron tres habitaciones perfectamente habilitadas para albergar dos plantaciones de marihuana, contando ambas con sistemas de iluminación, filtrado y aire acondicionado, además de diversos productos fitosanitarios.

En una de estas habitaciones se encontraron 164 plantas de cannabis sativa y, en una segunda, otras 140 plantas de la misma especie. La tercera pieza también contaba con otras 76 plantas. Todas ellas se encontraban en avanzado estado de crecimiento, alcanzando un porte superior a un metro.

Por su parte, el personal de Endesa localizó una toma ilegal de fluido eléctrico dispuesta para alimentar los sistemas instalados en todas las habitaciones.

En un segundo registro realizado en un piso ubicado en el mismo distrito se localizaron un total de cuatro habitaciones perfectamente equipadas con sistemas para favorecer el crecimiento vegetativo de las plantas de marihuana, todo ello alimentado con una conexión ilegal a la red eléctrica.

Entre todas las habitaciones se incautaron cerca de 600 plantas con un porte de un metro. En relación con esta segunda plantación ha sido detenido un varón de 35 años, con antecedentes policiales, quien ya ha pasado a disposición de la autoridad judicial.