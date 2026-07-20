Sin detenciones en el caso de la anciana de Alcaudete (Jaén) y el municipio guarda un minuto de silencio

Minuto de silencio por el crimen que ha costado la vida a una anciana de Alcaudete - AYUNTAMIENTO DE ALCAUDETE

JAÉN 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las investigaciones sobre el caso de la anciana de 86 años cuyo cuerpo fue localizado sin vida este domingo en su domicilio de Alcaudete (Jaén) y con heridas de armas blanca "siguen abiertas" y "están avanzadas", mientras que el móvil que se baraja es el del robo, tal y como ha indicado el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández.

"El móvil parece que está muy avanzado por parte de la Guardia Civil y tiene que ver con el robo en la vivienda", ha dicho Fernández a preguntas de los periodistas en Bédar (Almería), al tiempo que ha situado la muerte sobre las 7,00 horas del domingo.

Mientras continúa abierta la investigación para identificar al autor del crimen, en Alcaudete --un municipio de poco más de 10.000 habitantes-- se ha guardado este lunes un minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento para condenar lo ocurrido y dar apoyo a familiares y amigos de la víctima.

"No hay palabras que puedan aliviar un dolor tan profundo. Con este silencio, nuestro pueblo ha querido expresar su dolor y su luto, así como su más firme condena ante unos hechos que no tienen cabida en Alcaudete", ha indicado la alcaldesa, Yolanda Caballero.

Desde el Ayuntamiento se ha traslado "el cariño, cercanía y apoyo a su familia, a sus amistades y a todas las personas que la querían en estos momentos tan difíciles".

La alcaldesa ha transmitido también un mensaje de tranquilidad a la población. "Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad mantienen una intensa vigilancia en nuestro municipio y se coordinan todos los efectivos de todos los Cuerpos para ofrecer una mayor serenidad a toda la población", ha dicho la regidora, que ha incidido en que "Alcaudete está triste, pero también más unido que nunca frente a la violencia".

Ante este suceso, el Ayuntamiento de Alcaudete ha decretado tres días de luto oficial, desde las 00:00 horas del 20 de julio hasta las 00:00 horas del 23 de julio de 2026, en señal de duelo y respeto hacia la víctima, su familia y sus seres queridos.

Durante este periodo, las banderas oficiales ondearán a media asta en los edificios municipales y en las rotondas de las calles Alcalde Juan Vallejo y Alcalde Fernando Tejero.