Una detenida en Baza (Granada) por robar una cadena y un crucifijo de oro a una octogenaria mediante un hurto "amoroso"

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GRANADA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Baza (Granada) ha detenido a una mujer de 57 años como presunta responsable de la sustracción de una cadena y un crucifijo de oro valorados en 650 euros a una mujer de 85 años a la que visitó en su domicilio. La investigación policial consiguió localizar, identificar y detener a la presunta autora, además de recuperar y devolver a su dueña las joyas sustraídas.

La alerta saltó en la primera semana de agosto cuando se recibió en la Comisaría de la Policía Nacional en Baza una denuncia por el hurto de unas joyas de oro. La víctima, una mujer de 85 años de edad, relató a los agentes como el día anterior, sobre las seis y media de la tarde, recibió la visita de una mujer que dijo ser una antigua vecina.

Tras acceder al domicilio, ambas mujeres estuvieron hablando durante una hora y en el transcurso de la misma la visitante le pidió dinero a la octogenaria, y esta se negó a entregarle cantidad alguna. Antes de marcharse, esta mujer le sustrajo una cadena con un crucifijo de oro que llevaba la víctima colgada, sacándosela con delicadeza para después colgársela ella y abandonar el lugar.

A través de la información recogida a través de su hijo, el cual oyó la conversación mantenida entre ambas, pero no presenció lo sucedido ya que se encontraba en la parte superior de la vivienda, se pudo iniciar la identificación y búsqueda de la misma.

De forma paralela los investigadores también iniciaron la búsqueda de la cadena y el crucifijo de oro, los cuales fueron localizados en un establecimiento de compra-venta de oro, el cual los había valorado en 650 euros. Las joyas fueron finalmente recuperadas y devueltas a su propietaria.

La investigación concluyó con la identificación y detención de la presunta autora, una mujer de 57 años y sin antecedentes policiales previos, quien ya ha pasado a disposición de la autoridad judicial.

La Policía Nacional también da cuenta de un segundo caso, en el mes de mayo, en una calle de Baza, que también fue esclarecido por los agentes. En aquella ocasión, una vecina nonagenaria denunció la sustracción de una cadena, un colgante, dos medallas y una pulsera, todo ello de oro y valorado en 500 euros por parte de una desconocida.

La presunta autora se acercó a la víctima sobre las diez y media de la mañana, entablando una conversación con ella para distraerla a la vez que la abrazaba. La nonagenaria no se percató de la sustracción hasta el momento de irse a dormir. La presunta autora, una mujer de 40 años con un amplio historial delictivo y causas judiciales pendientes, fue detenida en un control de carretera en Navarra.

Por último el cuerpo relata otro caso, en el que una tercera mujer, de 23 años y sin antecedentes policiales, fue identificada por los agentes como la presunta autora de, al menos, otros dos hurtos "amorosos" acaecidos en la capital del altiplano. En el primero de ellos habría sustraído una cadena y un colgante de oro en forma de yunque a un varón de 67 años después de darle un abrazo. En otra ocasión, una mujer de avanzada edad fue abordada por esta misma persona en la calle y, tras una breve conversación, logró arrebatarle un anillo sin que la víctima se diera cuenta.

Este tipo de delitos conocidos en el argot policial como "hurtos amorosos" o "abracitos" tienen el denominador común de aprovechar el contacto físico y la distracción de la víctima tras entablar conversación con ella, para sustraer joyas u otros objetos de valor sin que esta perciba la sustracción en ese momento. Las víctimas son elegidas a conciencia entre hombres y principalmente mujeres de avanzada edad que portan anillos, cadenas, colgantes, pulseras o relojes de cierto valor.

Los autores suelen ser grupos organizados e itinerantes compuestos por parejas en los que la mujer se encarga de llevar a cabo la sustracción y el varón se encarga de vigilar y facilitar el transporte. Normalmente están integrados por ciudadanos extranjeros, quienes se desplazan por territorio español en su búsqueda de posibles víctimas, dificultando así su localización y detención una vez que han sido identificados.

Teniendo en cuenta estas características, la Policía Nacional aconseja evitar el contacto físico y entablar conversaciones con desconocidos, quienes en muchas ocasiones fingirán conocer a la víctima o a sus allegados, con el fin de propiciar un acercamiento y poder sustraer las joyas que portase en ese momento.