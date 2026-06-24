Detenida una empleada bancaria acusada de estafar más de 14.000 euros a una clienta de Granada

Agente del Equipo @ de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

GRANADA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la operación Tec- Kitoko, ha detenido a una mujer de 28 años, trabajadora de una entidad bancaria almeriense, como presunta autora de los delitos de estafa, falsedad en documento mercantil y revelación de secretos, tras realizar movimientos fraudulentos por un importe superior a 14.000 euros de la cuenta de una clienta de Granada.

La investigación, desarrollada por el Equipo@ de la Comandancia de la Guardia Civil granadina, se inició a partir de la denuncia presentada en el acuartelamiento de la Guardia Civil de Castell de Ferro el pasado 24 de abril por la víctima, quien había detectado desde el mes de enero movimientos irregulares en su cuenta sin haber extraviado su tarjeta bancaria.

Los especialistas llevaron a cabo un exhaustivo análisis tecnológico y de trazabilidad financiera, comprobando que una empleada de la sucursal donde la víctima tenía sus fondos había solicitado de forma fraudulenta un duplicado de la tarjeta que activó valiéndose de su condición laboral y del acceso privilegiado a los datos personales de la clienta.

Durante aproximadamente tres meses, realizó cargos y extracciones en cajeros y comercios, tanto en la provincia de Almería como en plataformas online, por un total de 14.672,91 euros.

La entidad bancaria colaboró activamente en el esclarecimiento de los hechos. Por su parte, inició una investigación interna, detectando las irregularidades y comunicándolas a la Guardia Civil.

Tras la instrucción de las correspondientes diligencias, la mujer fue detenida y puesta a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Motril, en funciones de guardia.

Asimismo, la entidad financiera adoptó las correspondientes medidas internas y disciplinarias con respecto a dicha trabajadora implicada.

Desde el Equipo@ de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada se recuerda la importancia de revisar de forma periódica los movimientos bancarios y activar alertas en la banca electrónica para recibir avisos instantáneos en el teléfono móvil ante cualquier tipo de movimiento bancario.