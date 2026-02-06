Detenida en Granada una empleada de hogar acusada de robar 25.000 euros en la casa donde trabajaba

Vehículo de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en un pueblo de la provincia de Granada a una mujer de 37 años como presunta autora de un delito de hurto continuado tras haberse apropiado de unos 25.000 euros en el domicilio en el que trabajaba como empleada de hogar.

Su jefa denunció la desaparición a lo largo de varios meses de cantidades crecientes de dinero, las cuales oscilaban entre 50 y 18.000 euros, habiendo sido víctima de estas sustracciones tanto ella comos sus hijos.

La investigación por estos hechos comenzó en el mes de agosto del pasado año, cuando se recibió una denuncia por un presunto delito de hurto de unos 25.000 euros a lo largo de varios meses.

En un primer momento se trataba de pequeñas cantidades que la denunciante echaba en falta de una carpeta donde guardaba cierta cantidad en metálico, sospechando que, quizás, alguno de sus hijos hubiera podido cogerlos sin su consentimiento.

No obstante, tras hablar con ellos, estos le dijeron que ellos no habían tomado dinero alguno y que, por su parte, también habían notado la desaparición de dinero que guardaban en sus habitaciones.

Teniendo en cuenta estos hechos, la sospecha recayó sobre la única persona que tenía libre acceso al domicilio al margen de sus moradores, la empleada de hogar.

Durante el verano la víctima detectó la desaparición de 2.000 euros guardados en un sobre dentro de una carpeta y, ya en el mes de noviembre, otros mil.

No obstante, estas no fueron las últimas cantidades desaparecidas ya que con posterioridad una caja de caudales camuflada en un mueble fue violentada, desapareciendo los 18.000 euros que había en su interior.

Por otra parte, la víctima también denunció que, una caja fuerte que se encontraba camuflada igualmente en el interior del domicilio, habría sufrido una tentativa de apertura, resultando la cerradura dañada por obstrucción, imposibilitando la apertura de la misma.

Por todos estos hechos la detenida ha sido imputada por un delito de hurto continuado y ha pasado a disposición judicial.