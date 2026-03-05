Detenida en Granada por robar 550 euros a un octogenario al que asaltó tras sacar el dinero del banco

Vigilancia en cajeros. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en el distrito Norte de Granada a una mujer de 43 años acusada de robar 550 euros a un octogenario al que asaltó tras extraer el dinero de un cajero automático, hechos por los que ya ha pasado a disposición judicial.

Cuando llegaron al lugar tras ser alertados del robo, los agentes localizaron al anciano, de 83 años y con problemas de movilidad, que les relató cómo momentos después de haber extraído el dinero de su pensión de un cajero automático cercano, un total de 600 euros en billetes de 50, había estado desayunando en un bar.

Abonó la consumición con un billete de este valor y se guardó el resto en el interior de uno de los bolsillos de su chaquetón. ada más salir a la calle, una mujer se aproximó a su flanco derecho, ofreciéndose para ayudarle a caminar, y fue entonces cuando otro transeúnte le advirtió al ver que la mujer estaba introduciendo su mano en el bolsillo del chaquetón donde llevaba la cartilla del banco con el dinero recién sacado del cajero.

La presunta autora, al verse descubierta, huyó del lugar a la carrera. Disponiendo de su descripción, una dotación policial comenzó a buscarla y la localizó en una conocida avenida del distrito Norte en compañía de un varón.

En el momento de ser identificada, se negó a facilitar sus datos en repetidas ocasiones, intentando marcharse del lugar y agrediendo a los agentes con golpes y patadas.

Tras ser detenida, durante la inspección de sus pertenencias, los agentes encontraron escondidos entre sus ropas 450 euros en billetes de 50, los cuales fueron intervenidos y devueltos a su legítimo propietario.