Detenida por herir de gravedad a un menor con una navaja en Granada

GRANADA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a una mujer de 20 años como presunta autora de un delito de homicidio en grado de tentativa tras protagonizar un altercado el jueves por la tarde, en el que apuñaló a un joven de 17 años en una calle cercana a la carretera de la Sierra.

Una dotación policial acudió al lugar, donde según manifestaban los testigos, se había producido una agresión con arma blanca. Los agentes observaron a una mujer tirada en el suelo con dos personas que se encontraban taponando sus heridas.

Se trataba de una menor de 17 años que en una riña había sido agredida con una navaja en el abdomen, escápula y en el cuello.

Ante esa circunstancia los policías solicitaron la presencia de servicios médicos. También acudieron personal de Policía Judicial y Policía Científica.

Los agentes pudieron recabar información de los allí presentes, entre los que se encontraban la actual pareja de la agredida y una de sus amigas, los cuales manifestaron que la riña se había iniciado con otra chica con la que la menor de edad tenía rencillas previas desde hace tiempo.

La amiga de la menor herida también tenía un corte sangrante en el antebrazo derecho provocado por arma blanca que había sufrido defendiendo a su amiga durante la agresión.

La Policía Nacional, una vez hubo averiguado la identidad de la presunta responsable de la agresión, acudió al domicilio de la misma para localizarla. No se encontraba allí y su madre manifestó que había salido a pasear a su perro.

Minutos más tarde, y después de realizar varias gestiones para su localización, la ahora detenida facilitó su ubicación a su madre para entregarse, encontrándola la policía aún gran cantidad de sangre en su ropa.

En la noche de ayer no se pudo encontrar el arma blanca debido a la oscuridad, pero los agentes de Policía Nacional la han podido localizar esta mañana. Se trata de una navaja de 10 centímetros de hoja que está siendo analizada por Policía Científica.

La detenida, de 20 años, acudirá al juzgado en las próximas horas como presunta autora de un delito de homicidio en grado de tentativa. La menor de edad se encuentra en estos momentos ingresada en un centro sanitario pero su vida no corre peligro.