Detenida una limpiadora de hotel en Granada por robar joyas de la habitación de una huésped

Archivo - Agentes de la Policía Nacional en imagen de archivo. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

GRANADA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a una limpiadora de hotel como presunta autora de un delito de robo con fuerza después de que usara una llave maestra para colarse en la habitación de una huésped y robarle sus joyas.

Los hechos tuvieron lugar a media mañana en un hotel de la calle Recogidas. La huésped abandonó la estancia a primera hora de la mañana para disfrutar del turismo en Granada y al regresar a su habitación se percató de la ausencia de sus pertenencias.

Fue en ese momento en el que la víctima llamó al 091, personándose a tal efecto una dotación de seguridad ciudadana que custodió el lugar hasta la aparición del grupo de policía científica que realizó la inspección ocular en el lugar de los hechos.

Las primeras averiguaciones llevadas a cabo por el grupo investigador descartaron la posibilidad de que el robo fuera obra de alguien ajeno a la empresa.

Gracias a la estrecha colaboración con el establecimiento y al uso de distintos medios técnicos, los agentes consiguieron estrechar el cerco hasta identificar a una empleada de la limpieza como presunta autora de los hechos.

La detenida, de 51 años, no contaba con antecedentes previos y ya ha pasado a disposición judicial por estos hechos.