Joyas que habían sido sustraídas. - CNP

JAÉN 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Linares (Jaén) a una mujer de 50 años como presunta autora de la sustracción de numerosas joyas por valor de unos 10.000 euros en los domicilios de dos personas mayores a las que cuidaba.

La actuación, desarrollada por agentes de la Brigada Local de Policía Judicial de la comisaría local, ha sido fruto de las labores propias de investigación de la delincuencia. Sin interposición de denuncia previa por parte de las víctimas, detectaron determinadas operaciones de compraventa de joyas de oro que despertaron sus sospechas.

A partir de ese momento, iniciaron diversas gestiones para determinar la procedencia de las piezas y esclarecer las circunstancias en las que habían sido vendidas, según ha informado este viernes el CNP.

El análisis e inspección de las operaciones realizadas en distintos establecimientos de compraventa de metales preciosos de la localidad, permitió obtener indicios que orientaron la investigación hacia una mujer que desempeñaba funciones de auxiliar de ayuda domiciliaria.

Esta circunstancia "le permitía acceder de manera habitual a los domicilios de las víctimas, aprovechando presuntamente la confianza depositada en ella y facilidad de acceso a las habitaciones y lugares donde podría localizar y sustraer, joyas y otros objetos de valor".

Las víctimas eran "personas de avanzada edad, con alto grado de dependencia y vulnerabilidad, buscando y solicitando este perfil a la empresa contratante, para facilitarle de esa manera, la sustracción de los objetos de valor", según ha añadido la Policía Nacional.

Durante las investigaciones, se han localizado numerosas joyas, que han sido reconocidas por los perjudicados y cuyo valor asciende a 10.000 euros, aproximadamente.