Detenida con más de 600 gramos de hachís en un autobús en Almuñécar (Granada)

Agentes de la Guardia Civil en la estación de Almuñécar (Granada). - GUARDIA CIVIL

ALMUÑÉCAR (GRANADA), 14 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido en Almuñécar (Granada) a una mujer de 66 años como presunta autora de un delito de tráfico de drogas, tras intervenirle un paquete con 626 gramos de hachís durante un dispositivo operativo de inspección de vehículos y pasajeros del transporte público.

Los hechos ocurrieron a sobre las 11,00 horas del pasado sábado 12 de septiembre en la estación de autobuses de la localidad de Almuñécar, donde la Guardia Civil había establecido un dispositivo de seguridad ciudadana para la inspección de vehículos y pasajeros.

En el operativo participaron agentes del Servicio Cinológico de la Guardia Civil de Granada, junto con Boogui y Ona, dos canes especializados en la detección de estupefacientes y efectivos del Puesto de la Guardia Civil de Almuñécar.

Durante la inspección de uno de los autobuses, Boogui realizó una marcación clara sobre una de las pasajeras, y señaló concretamente la zona situada a sus pies. Los agentes inspeccionaron el lugar y localizaron un paquete que había sido envuelto en compresas con la finalidad de ocultar su contenido.

En su interior encontraron seis pastillas y un fragmento de hachís, con un peso total de 626 gramos. Ante el hallazgo de la droga, la Guardia Civil procedió a su detención como presunta autora de un delito de tráfico de drogas. La detenida fue posteriormente puesta a disposición del Tribunal de Instancia de Almuñécar.