Detenidas 27 personas de una red liderada desde Linares (Jaén) por estafar 180.000 euros con ventas por Internet

El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández (c); la Comisaria Jefa provincial de la Policía Nacional en Jaén, Layla Dris Hach-Mohamed(iz), y el inspector jefede la Brigada de la Policía Judicial de Linares, José Antonio de la Paz (dcha) - SUBDELEGACIÓN JAÉN

JAÉN 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a 27 personas al desmantelar desde Linares (Jaén) una supuesta organización criminal dedicada a estafas en compra-ventas por internet. La investigación se inició en octubre del año pasado y se han esclarecido un total de 47 delitos de estafa, cometidos por toda la geografía española, así como 13 delitos de falsedad documental y usurpación de estado civil, entre otros. La estimación de lo estafado asciente a 180.000 euros.

La organización tenía su centro de operaciones en Linares (Jaén), localidad en la que residen la mayoría de sus miembros y desde la que se desarrollaba su actividad delictiva, a través de Internet.

La red se dedicaba a crear registros en páginas webs de compraventa de productos de segunda mano, utilizando nombres comerciales de empresas reales o ficticias para así ganarse el crédito y la confianza de los compradores.

Una vez realizado el primer contacto con los posibles clientes, al interesarse éstos en algún vehículo o recambio de los ofertados en las distintas páginas web, los responsables de la organización les solicitaban cantidades variables de dinero, en función del producto.

De esta forma, les pedían pagos mediante transferencia bancaria, Bizum o mediante envío de códigos a cajeros automáticos, para a continuación, por parte de algún integrante de la organización, retirar de manera casi inmediata, el dinero ingresado, mediante extracción directa en cajeros automáticos.

El inspector Jefe, Jefe de la Brigada de la Policía Judicial de Linares, José Antonio de la Paz, ha explicado que el montante económico defraudado "asciende a unos 180.000 euros, tras haber rastreado cientos de cuentas bancarias y examinado miles de transacciones efectuadas mediante distintos medios de pago".

La investigación ha permitido identificar a gran parte de los miembros de la organización, que "empleaban a terceras personas para abrir cuentas bancarias en su nombre y se utilizaban por los delincuentes para la transferencia de dinero proveniente de las víctimas, ocultando de este modo la identidad real de los miembros más relevantes de la organización".

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, ha aplaudido la labor policial y ha subrayado que esta actuación "refleja el compromiso del Gobierno con la seguridad ciudadana en todos los ámbitos, incluido el espacio digital, que se ha convertido en uno de los escenarios de mayor complejidad para la actuación policial".

"Los datos más recientes muestran que la cibercriminalidad en España ha registrado una reducción del 1,4 por ciento en 2024 respecto a 2023, marcando una tendencia a la baja que se mantiene en los primeros meses de 2025", ha dicho el subdelegado. Para Fernández, este descenso refleja "la efectividad de las estrategias implementadas para prevenir y combatir los delitos informáticos, así como la mayor capacidad de respuesta de las unidades especializadas".

La comisaria jefa provincial de la Policía Nacional en Jaén, Layla Dris Hach-Mohamed, que también ha participado en la rueda de prensa para presentar los resultados de la bautizada como operación Jurasic Car, ha explicado que a los detenidos se le han imputado inicialmente delitos de estafa, falsedad documental, usurpación de estado civil, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.