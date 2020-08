Detenido acusado de apuñalar a otro en Baza (Granada) tras pelear por un perro

BAZA (GRANADA), 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en una pedanía de Baza (Granada) a un individuo sin antecedentes policiales como presunto autor de un apuñalamiento que dejó lesiones de carácter grave en el brazo a otro varón, tras una discusión por un perro suelto en la vía pública.

El suceso tuvo lugar el 16 de agosto cuando, según ha informado en una nota la Policía Nacional, los agentes recibieron una comunicación telefónica en su central del 091 en la que informaban de un apuñalamiento ocurrido en una pedanía perteneciente al municipio de Baza.

Los componentes de la dotación policial localizaron, en el trayecto a la pedanía, a una pareja, un varón y una mujer, los cuales se dirigían a un centro hospitalario al objeto de que él "recibiera la asistencia médica necesaria por las lesiones que presentaba".

Los policías dieron prioridad a la asistencia a la víctima y se encaminaron junto con la pareja hasta el hospital de Baza donde, el varón fue asistido por facultativos médicos mientras los intervinientes recabaron la información acerca de lo sucedido e iniciaron las pesquisas para su esclarecimiento y la identificación del causante de las heridas.

Los hechos tuvieron lugar en torno al mediodía cuando la pareja paseaba a sus perros y coincidieron con el can de otro vecino que se encontraba suelto y comenzó a ladrar a los primeros.

La pareja habría llamado la atención del dueño para que no lo tuviese suelto y su reacción habría sido "increparles y sacar una navaja con la que apuñaló hasta en dos ocasiones al herido".

La víctima requirió de una intervención quirúrgica de urgencia dada la gravedad de las heridas en un brazo. Esa misma tarde, los policías localizaron en su domicilio al presunto responsable del apuñalamiento, que fue detenido y trasladado a dependencias policiales. Posteriormente, ha pasado a disposición del juez, mientras la víctima se recupera de sus lesiones.

No sería la primera vez que los dos varones mantenían una discusión motivado por la situación del can ya que el año pasado hubo otro enfrentamiento que, en esa ocasión, no tuvo mayores consecuencias, ha agregado la Policía Nacional.