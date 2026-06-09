Detenido un acusado de retener a una mujer durante varias horas en una nave industrial en Córdoba

Archivo - Coche de la Policía Nacional. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba, durante el pasado mes de mayo, a un hombre acusado de retener ilegalmente durante varias horas a una mujer en el interior de una nave industrial del polígono de Las Quemadas, a la que los agentes accedieron forzando la entrada al escuchar los gritos de auxilio de la víctima.

Según informa la Policía Nacional en una nota, la intervención tuvo lugar tras recibir el Cimacc 091 varias llamadas de auxilio procedentes de testigos que se encontraban en las inmediaciones del inmueble, quienes manifestaron haber escuchado voces de una mujer que pedía ayuda desde el interior de la nave, solicitando salir y refiriendo que no la dejaban marchar. Ante la posible situación de riesgo, inmediatamente los efectivos policiales de servicio fueron comisionados al lugar de los hechos.

A su llegada, los funcionarios pudieron escuchar directamente los gritos de auxilio procedentes del interior de la nave. Al interpelar al hombre, que se encontraba junto a la puerta, este se negó reiteradamente a abrir, por lo que, ante la evidencia de una situación de flagrante privación de libertad, los agentes procedieron a forzar el acceso al inmueble empleando los medios técnicos de que disponían.

Una vez en el interior, los actuantes localizaron a la víctima y procedieron a controlar la situación, asegurando a la persona retenida y reduciendo al acusado, que fue detenido en el lugar de los hechos y puesto a disposición de la autoridad judicial por la presunta autoría de un delito de detención ilegal, amenazas y lesiones.