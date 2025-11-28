Detenido acusado de un robo en un piso de Granada mientras sus moradores dormían

Patrulla de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en una calle del distrito Norte de Granada a un varón de 38 años con múltiples antecedentes como presunto autor de un delito de robo con fuerza tras al parecer haberse introducido en un domicilio mientras sus moradores dormían y ser sorprendido "huyendo de la vivienda y llevándose un bolso y un teléfono móvil".

Fue una de las compañeras de piso quien se despertó al parecer por el ruido y lo sorprendió en medio de la habitación con lo sustraído, según ha detallado la Policía Nacional en una nota de prensa este viernes.

La investigación por parte de los agentes consiguió identificar plenamente a esta persona, a la cual se le activó una búsqueda policial. Un mes después ha podido ser detenido en la zona norte de la ciudad y llevado ante la autoridad judicial.

Los hechos se produjeron a las 9,00 horas en un domicilio cercano al campus universitario de Cartuja. En ese momento, todos los moradores de la vivienda estaban aún durmiendo, cuando uno de ellos, una chica de 27 años, se despertó sobresaltada al escuchar ruidos en su cuarto.

Cuando abrió los ojos observó a una persona desconocida en su dormitorio y comenzó a gritar, por lo que esta persona habría salido huyendo de la vivienda sin ser visto por el resto de inquilinos.

Al llegar los agentes, comprobaron que no había ninguna ventana ni puerta forzada, por lo que probablemente se habría introducido en la casa por la puerta principal utilizando el método del resbalón. En su estancia habría aprovechando para sustraer el bolso con documentación y dinero en efectivo y el teléfono móvil de la chica que le había sorprendido.

Agentes de la Policía Judicial especializados en este tipo delictivo orientaron sus pesquisas en determinar la identidad de esta persona, dando como resultado la investigación la presunta responsabilidad de un varón de 38 con múltiples antecedentes. Se trata de una persona con un amplio historial en Granada y sobradamente conocido por los agentes, los cuales activaron una búsqueda para su detención.

Un mes más tarde, en el distrito Norte, esta persona ha sido identificada de madrugada por una patrulla de seguridad ciudadana que, al percatarse del señalamiento policial activo, ha llevado a cabo la detención de este varón y su traslado a dependencias policiales.