Detenido tras agredir con un objeto cortante a un varón en plena calle del Sector Sur de Córdoba

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional. - CNP

CÓRDOBA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a un varón como presunto autor de un delito de lesiones, tras agredir con arma blanca a otro hombre en la vía pública, en la zona del Sector Sur.

Según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía, los hechos se produjeron el pasado domingo, cuando los agentes fueron alertados para que se dirigiesen a un altercado entre dos personas. A su llegada, se entrevistaron con la víctima, quien manifestó haber sido agredida por un individuo al que había reconocido por un hurto en el interior de su vehículo, semanas atrás.

Al respecto, la víctima relató que, ante la actitud agresiva del otro varón, trató de refugiarse en un establecimiento cercano procediendo a bajar la persiana del local. En ese momento, el ahora detenido supuestamente sacó un objeto cortopunzante y arremetió contra él en varias ocasiones, causándole varios cortes de apariencia profunda en el brazo y la mano derecha, tras lo cual se dio a la fuga.

Gracias a la descripción facilitada por la víctima y corroborada por una testigo, los agentes iniciaron un dispositivo de búsqueda en las inmediaciones, localizando minutos después a un varón con características compatibles a escasas calles de distancia. Tras su identificación, y sometido a un cacheo de seguridad, se le intervinieron varios objetos punzantes que portaba. A la vista de los hechos, fue detenido, quedando posteriormente a disposición de la autoridad judicial.

La rápida respuesta policial se vio reforzada por la colaboración de una vecina de la zona, que aportó datos útiles para la identificación y localización del presunto agresor. La Policía Nacional recuerda a la ciudadanía la importancia de este tipo de colaboración y pone a su disposición el teléfono 091 para cualquier emergencia o incidencia de seguridad.