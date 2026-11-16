Detenido en Benamejí (Córdoba) un hombre por provocar diez incendios agrícolas y forestales

Guardia Civil en Benamejí. - GUARDIA CIVIL

BENAMEJÍ (CÓRDOBA), 16 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido en Benamejí (Córdoba) a un varón como presunto autor de diez delitos de daños por incendios agrícolas y forestales ocurridos en los parajes Las Lomas y Los Lebrillos de dicho término municipal, calcinando alrededor de 243 olivos.

Según informa la Benemérita en una nota, los agentes iniciaron la investigación el pasado mes de septiembre tras registrarse una sucesión de incendios, posiblemente intencionados, en explotaciones agrícolas de los citados parajes, una reiteración delictiva que había generado una preocupación entre los agricultores y vecinos de la localidad.

Ante estos hechos, la Guardia Civil estableció un dispositivo específico de vigilancia y puntos discretos de observación sobre aquellas zonas rurales más vulnerables y candidatas a sufrir nuevos focos.

Fruto de este operativo, el pasado 17 de octubre una patrulla de la Guardia Civil interceptó a una persona en un camino próximo a la zona afectada, portando una garrafa con gasolina y un encendedor, instantes después de que se declarase un nuevo incendio del que había alertado un testigo presencial.

Las gestiones practicadas posteriormente por los guardias civiles, lograron situar al sospechoso en las inmediaciones de los incendios anteriores, en las fechas y franjas horarias en que se originaron los fuegos, permitiendo acreditar su presunta participación en los hechos, por lo que procedieron a su detención.

Es destacable la fluida colaboración en el desarrollo de la investigación con Policía Local de Benamejí, la Guardería Rural de la localidad y la guardería del coto Nuestra Señora de Gracia. El detenido, junto con los efectos intervenidos y las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.