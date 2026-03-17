Detenido con casi una treintena de antecedentes policiales tras el hurto de un patinete eléctrico en Granada

Archivo - Comisaría de Policía en Granada, en imagen de archivo - POLICÍA NACIONAL - Archivo

GRANADA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un varón de 40 años con casi una treintena de antecedentes policiales como supuesto responsable de un delito de hurto al llevarse un patinete que estaba estacionado en la terraza de un establecimiento hostelero de Granada y que pertenecía a un trabajador del mismo.

La denuncia y la investigación posterior permitieron averiguar la identidad de esta persona a la cual se le adjudicó una búsqueda policial en vigor. Días después, habría estado provocando un altercado en un hospital de Granada, y, "al ser identificada, pudo llevarse a cabo su detención gracias a esta requisitoria establecida", según ha detallado la Policía Nacional en una nota de prensa este martes.

Los hechos tuvieron lugar en plena hora punta del almuerzo en la terraza del local de hostelería, en el distrito Norte de Granada. En empleado que estaba trabajando había estacionado minutos antes su patinete en la terraza. En unos instantes que lo perdió de vista, ya había desaparecido. Por tal motivo interpuso una denuncia en la Policía Nacional.

Una vez que la denuncia llegó al grupo de investigación, comenzaron las pesquisas para determinar el responsable del hurto. Haciendo uso de medios tecnológicos y del conocimiento del grupo de los delincuentes habituales de la zona, se pudo determinar con exactitud la persona que había hurtado el patinete, el cual estaba valorado en casi 800 euros.

Ante la imposibilidad de localizarlo en las horas posteriores a los hechos, se procedió a grabarle una requisitoria policial para su búsqueda, dando conocimiento de este extremo a la autoridad judicial.

Esta requisitoria dio sus frutos días después, cuando una patrulla policial de servicio fue comisionada a media mañana a un hospital de la capital nazarí donde, supuestamente, había un varón de mediana edad provocando un altercado. Esta persona había sido retenida por la seguridad privada del centro médico. Cuando los agentes identificaron a esta persona, la sala del 091 les advirtió que tenía una búsqueda policial en vigor por la presunta comisión de un delito de hurto, llevando a cabo su detención.