Detenido en Córdoba un acusado de estafar 6.000 euros a ocho personas con falsos alquileres

Archivo - Coche de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

CÓRDOBA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a una persona acusada de formar parte de un entramado delictivo dedicado a ofertar falsos alquileres de viviendas mediante anuncios en internet y portales inmobiliarios, tras supuestamente estafar más de 6.000 euros a ocho víctimas.

Tal y como ha indicado la Policía en una nota, según la investigación, las víctimas, en muchas ocasiones procedentes de distintas localidades o recién llegadas a la ciudad para cursar estudios o nuevas oportunidades laborales, abonaban por adelantado distintas cantidades de dinero en concepto de fianza, reserva de habitación o gastos de intermediación sin llegar nunca a disponer de la vivienda comprometida.

Durante la investigación se llegó a acumular una gran cantidad de denuncias que describían un mismo modo de actuación: anuncios atractivos, exigencia de pagos anticipados para asegurar el alojamiento y una cita concertada, que normalmente nunca se llegaba a efectuar, desapareciendo en ese momento los autores sin dejar rastro.

Las víctimas, a través de anuncios atractivos en portales inmobiliarios de internet, contactaban con el investigado que se presentaba como un intermediario de agencias inmobiliarias para ganarse así su confianza. Una vez acordado el alquiler de habitación de la vivienda les solicitaba el ingreso de una cantidad de dinero en concepto de fianza, reserva de habitación o gastos de intermediación.

Cuando las víctimas se desplazaban hasta esta ciudad para visitar la vivienda que supuestamente habían alquilado, el investigado le indicaba que la vivienda ya no estaba disponible, ofreciéndoles una nueva habitación en otra vivienda ubicada en un lugar distinto. Tras visitar la nueva vivienda y observar las condiciones deplorables de salubridad que la misma presentaba, las víctimas reclamaban el importe transferido, si bien el supuesto agente inmobiliario se negaba a devolverlo, alegando que no habían querido alquilar la vivienda por su propio interés.

La investigación ha permitido vincular al menos ocho denuncias en las que se repite el mismo patrón delictivo, con un perjuicio económico global que supera los 6.000 euros para el conjunto de las víctimas. Tras diversas gestiones policiales, los agentes del grupo investigador lograron localizar y detener al presunto responsable, que ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial como supuesto autor de un delito continuado de estafa.