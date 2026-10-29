Un detenido en Córdoba tras obligar a un joven a entregarle 300 euros tras un leve accidente de tráfico

Archivo - Coche de Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

CÓRDOBA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a un hombre como presunto autor de un delito de robo con intimidación, después de que, junto a otra persona, obligara a un joven a extraer 300 euros de un cajero automático tras un leve accidente de tráfico ocurrido en la zona de La Torrecilla de la capital.

Según informa la Policía en una nota, los hechos ocurrieron a principios de octubre cuando el joven víctima del robo circulaba por una glorieta del Polígono de La Torrecilla y alcanzó levemente por detrás a otro turismo. Lo que debió haberse resuelto como un percance de tráfico sin mayor trascendencia acabó en un robo con intimidación, ya que varios ocupantes del otro coche le exigieron el pago inmediato de los supuestos daños.

Tras el impacto, dos de ellos obligaron al joven a subir a su vehículo y lo trasladaron hasta un cajero automático. Allí, aprovechando el temor que le habían infundido, le reclamaron una cantidad superior a la pedida en un primer momento. La víctima terminó realizando varias extracciones hasta entregarles un total de 300 euros.

Cuando la Policía Nacional tuvo conocimiento de los hechos, rápidamente iniciaron una investigación para esclarecer lo ocurrido e identificar a los presuntos autores. En apenas 24 horas, las gestiones desarrolladas por los investigadores permitieron identificar el vehículo implicado y a dos de sus ocupantes como presuntos autores de los hechos. Las indagaciones posteriores aportaron, además, elementos objetivos que corroboraron el relato del joven.

La semana pasada los agentes localizaron al presunto autor principal, que fue detenido por los hechos. La investigación continúa abierta para esclarecer la participación del resto de implicados, por lo que no se descartan nuevas detenciones.