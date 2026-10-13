Detenido en Córdoba el responsable de un negocio de manicura por emplear a una trabajadora sin contrato ni alta

Agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

CÓRDOBA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba al responsable de un negocio de la capital dedicado a la manicura y estética de uñas por supuestamente emplear en el mismo a una trabajadora sin contrato de trabajo, sin estar dada de alta en la Seguridad Social y sin contar con la autorización necesaria para trabajar en España.

Según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía, el origen de la investigación se remonta al mes de septiembre, cuando los agentes, acompañados por personal de la Inspección Provincial de Trabajo, acudieron al local para realizar un control.

En su interior se encontraban varias personas que atendían a la clientela con la rutina propia de un negocio en pleno funcionamiento. Entre ellas, los agentes identificaron a una mujer que carecía de documentación y de permiso para trabajar, por lo que no podía ser dada de alta en la Seguridad Social.

Los investigadores constataron que la trabajadora quedaba al margen de cualquier derecho vinculado a su jornada laboral, mientras el negocio se ahorraba las cotizaciones a la Seguridad Social y se beneficiaba económicamente de una mano de obra a la que no ofrecía contrato, salario regulado ni garantías de ningún tipo. Las gestiones practicadas apuntan, además, a que el responsable conocía la situación de la empleada y, aún así, le permitía trabajar.

Practicadas diversas gestiones, la Policía Nacional tenía incidíos suficientes para proceder, el día 8 de octubre, a la detención del propietario y gerente del establecimiento, por la presunta autoría de un delito contra los derechos de los trabajadores y de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, siendo puesto a disposición de la autoridad judicial.

De este modo, la Policía Nacional mantiene su lucha frente a la explotación laboral. Por ello, recuerda a la ciudadanía la importancia de poner los hechos en conocimiento de la Policía ante cualquier sospecha de explotación laboral o de situaciones de abuso hacia trabajadores.