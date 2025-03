Detenido un corredor de seguros en Lucena (Córdoba) por estafar más de 7.200 euros a una veintena de clientes

LUCENA (CÓRDOBA), 17 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido en Lucena (Córdoba) a un corredor de seguros por la supuesta comisión de 20 delitos de estafa, al cobrar el dinero de pólizas a sus clientes sin posteriormente darles de alta, dejando sin cobertura a estas personas, con el riesgo que ello implica en caso de tener algún accidente de tráfico o si ocurre algún percance en sus viviendas, en el caso de seguros del hogar. La cantidad total defraudada asciende a 7.263,57 euros.

Según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía, la investigación se inició en el mes de diciembre de 2024, tras recibir la Policía una denuncia por la que se daba cuenta de que, tras un accidente de tráfico, el propietario del vehículo siniestrado se percataba de que su automóvil no estaba asegurado, pese a haberle pagado anteriormente a su corredor el importe de la póliza y de tener un documento que lo acredite.

Por ello, tuvo que asumir el coste de la multa y de la retirada del vehículo del depósito municipal, así como de los gastos médicos y reparación del vehículo. Al contactar con el corredor de seguros, éste le respondió con evasivas, hasta que dejó de responder a las llamadas.

Tras este hecho, otros clientes del presunto estafador comprobaron que las pólizas contratadas con dicha persona y por las cuales le habían entregado el dinero pertinente no estaban dadas de alta. Así, la Policía Nacional comenzó a recibir numerosas denuncias en las que se ponía en conocimiento que un corredor de seguros recibía dinero de sus clientes a los que posteriormente no daba de alta en las diferentes compañías aseguradoras, apropiándose del dinero que estos le habían entregado.

En un intento por arreglar la situación, todos ellos manifestaron que, bien por iniciativa propia o tras notificarles su aseguradora de que su corredor no había efectuado el pago del seguro, trataron de ponerse en contacto con el mismo, siendo los intentos infructuosos, respondiéndoles con evasivas o bien no les cogía el teléfono. La suma total estafada ascendía a 7.263,57 euros, dinero recibido por el presunto estafador que luego no destinaba a su fin.

Las investigaciones practicadas concluyen en que todos los afectados son clientes del mismo corredor de seguros quien, aprovechándose de la confianza depositada en él, se ha apropiado del dinero que éstos le entregaban para dar de alta sus pólizas, sin dar el trámite preceptivo ante las compañías aseguradoras.

Además, el presunto autor abandonó Lucena tras llevar a cabo todas las estafas, desconociéndose su paradero. Una vez localizado y detenido, se le tomó declaración en dependencias policiales, siendo puesto en libertad con cargos, advertido de la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido.