Un detenido y cuatro investigados más en Mancha Real (Jaén) por delitos contra la salud pública

Plantación de marihuana desmantelada - GUARDIA CIVIL

JAÉN 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una persona detenida y cuatro más investigadas como presuntas autoras de delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico es el balance del operativos llevada a cabo por la Guardia Civil en Mancha Real (Jaén) contra el tráfico de droga.

La actuación es el resultado de una investigación desarrollada por el Instituto Armado ante la posible existencia de varios inmuebles que estaban siendo utilizados para el cultivo de marihuana y la distribución de sustancias estupefacientes en el municipio.

En el marco de este operativo se ha procedido a la entrada y registro de varios inmuebles. En el dispositivo han participado agentes de la Compañía de Jaén de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de la Comandancia de Jaén.

Como resultado de los registros, los agentes han intervenido un total de 20 plantas de marihuana en fase de crecimiento, diversas cantidades de hachís y cocaína, así como diferentes útiles y efectos presuntamente relacionados con el cultivo, pesaje y distribución de la droga.

Asimismo, en el transcurso del operativo, los agentes y personal técnico constataron la existencia de varios enganches ilegales a la red de suministro eléctrico en las viviendas inspeccionadas. Presuntamente, estas conexiones ilícitas estaban destinadas a abastecer las instalaciones utilizadas para el cultivo de la marihuana.

Por otra parte, durante la intervención también se han incautado de varias motocicletas y maquinaria agrícola, cuya procedencia exacta está siendo investigada.

Las diligencias instruidas por la Guardia Civil, junto con la persona detenida y los cuatro investigados, todos ellos vecinos de Mancha Real, ya han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.