Detenido un delincuente reincidente armado con un hacha mientras robaba en una casa de Íllora (Granada)

Herramientas incautadas al delincuente reincidente detenido en Íllora (Granada) el 3 de julio. - POLICÍA LOCAL DE ÍLLORA

ÍLLORA (GRANADA), 4 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Íllora (Granada) ha detenido el pasado viernes, 3 de julio a un "conocido delincuente reincidente" de la localidad granadina, captado mientras robaba en una casa que habitualmente se encuentra vacía.

Según han precisado fuentes policiales a Europa Press, una vecina escuchó "varios golpes en la casa de la lado", motivo por el que emitió un aviso al Cuerpo "al pensar que se estaba produciendo un robo".

En concreto, la persona que accedió a la vivienda era un "conocido delincuente" que entró por el patio de la vivienda y que hace tan solo dos meses había ejecutado otro robo en la localidad granadina.

Acto seguido, los agentes se personaron y no pudieron acceder por la puerta principal, que estaba "cerrada y atrancada". Gracias a la colaboración vecinal, los efectivos de la Policía Local pudieron acceder desde patios de otras viviendas, cuando advirtieron de la rotura de ventanas y puertas y de encontrarse la casa con todos los enseres registrados.

Los agentes sorprendieron al sospechoso, lo detuvieron e inmediatamente pasó a disposición judicial, mientras que incautaron un hacha, un martillo y un destornillador en el acto.