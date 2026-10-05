Detenido un empresario en Córdoba acusado de captar a 12 extranjeros con falsas promesas de trabajo

Imagen de una agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

CÓRDOBA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a un empresario como presunto autor de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, en su modalidad de favorecimiento de la inmigración irregular, y de otro contra los derechos de los trabajadores, tras supuestamente captar a 12 personas extranjeras con falsas promesas de trabajo.

Según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía, el ahora detenido buscaba mano de obra fuera de España, haciendo viajar a las víctimas bajo un falso pretexto y, una vez en el país, darles empleo en su empresa, sin permiso de residencia y trabajo y sin las mínimas garantías.

La investigación se inició gracias a que la Policía Nacional recibió varios avisos que alertaban de que un grupo de personas extranjeras estaban siendo traídas a España con ofertas de empleo que no se correspondían con la realidad y que una vez llegaban, trabajaban en la provincia en condiciones irregulares.

Gracias a la investigación policial, se consiguió liberar a las víctimas y se esclarecieron los hechos, pudiendo comprobar cómo, efectivamente, el detenido, dueño de una empresa, había contactado con los trabajadores en sus países de origen, les había ofrecido empleo y alojamiento y les había aconsejado presentarse como turistas para entrar en el territorio nacional, aleccionándolos para sortear el control fronterizo.

Una vez en España, la realidad distaba mucho de lo prometido. Según han constatado los investigadores, el ahora detenido permitió que varias de estas personas trabajaran para su empresa sin la autorización necesaria para hacerlo, prolongando así su permanencia en el país con ánimo de lucro. Además, les cobraba comisiones por tramitarles el número de identidad de extranjero y, en numerosos casos, no les abonaba el salario íntegro que habían pactado.

Cuando tuvo conocimiento de que la Policía Nacional estaba investigando su actividad, despidió a la mayoría de los trabajadores, dejándolos en una situación de desprotección. La Policía Nacional agradece la colaboración de la ciudadanía y recuerda que cuenta con la línea telefónica 900105090 y el correo 'trata@policia.es' para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial de este tipo de delitos.