Detenido por golpear a una mujer mayor en la cabeza y robarle el bolso en Almuñécar (Granada)

Momento de la detención del presunto agresor. - GUARDIA CIVIL

ALMUÑÉCAR (GRANADA), 9 (EUROPA PRESS)

Un varón al que le constan antecedentes policiales ha sido detenido en la tarde de este jueves por la Guardia Civil en Almuñécar (Granada) después de que este pasado martes golpeara a una mujer en la cabeza y le robara el bolso.

Así lo ha dado a conocer el cuerpo armado que señala que tras tener conocimiento de los referidos hechos, el equipo territorial de la Policía Judicial de la Benemérita se encargó de la investigación que ha concluido en esta jornada con la detención del varón tras entrar y registrar su domicilio también en Almuñécar.

En cuanto a los hechos del pasado martes, el Sistema Emergencias 112 recibió en torno a las 21,45 horas una alerta telefónica que señalaba que una mujer mayor había sido agredida con un palo --si bien otras fuentes señalan a un puño americano-- en la cabeza, en la zona de Carrera de la Concepción de Almuñécar.

El 112 movilizó a la Policía Local, a la Guardia Civil y a los servicios sanitarios hasta el lugar. Estos últimos señalaron al servicio de Emergencias que la mujer herida no requirió de traslado a un centro sanitario, si bien la Benemérita ha señalado que el ahora detenido golpeó "repetidas veces" a la víctima, le sustrajo el bolso y huyó del lugar.