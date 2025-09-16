Detenido en Granada por amenazar con una navaja a los dueños de un establecimiento de comida rápida

Archivo - Sucesos.- Detenido un hombre por la explosión de un artefacto un parque público del distrito de Ciudad Lineal - CNP - Archivo

GRANADA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Granada a un hombre de 42 años de edad como presunto autor de un delito de amenazas graves haciendo uso de un arma blanca contra los propietarios de un establecimiento de comida rápida de la capital.

Según informa la Comisaría Provincial en un comunicado, el arrestado comenzó una discusión con los dueños del establecimiento del distrito centro y, en un momento de la disputa, sacó de su riñonera una navaja con la que amenazó con quitarles la vida a ambos.

El autor de las amenazas fue detenido posteriormente por los agentes, que también pudieron recuperar el arma blanca exhibida durante los hechos. Los hechos se produjeron cerca de medianoche tras una aviso a la sala del 091 para acudir a un establecimiento de venta de comida rápida donde, al parecer, una persona habría amenazado a sus propietarios con un arma blanca antes de darse a la fuga.

En el lugar de los hechos, los agentes, a través de los propietarios del negocio, pudieron averiguar que minutos antes, se había presentado en el local una persona que habitualmente merodeaba por la zona, iniciándose una discusión.

Durante el altercado, el posteriormente detenido les amenazó verbalmente de muerte y esgrimió una navaja de nueve centímetros de hoja con la que intimidó a los propietarios del establecimiento, los cuales tuvieron que esconderse en el interior del local.

Instantes antes de la llegada de los agentes de Policía Nacional, el agresor salió huyendo del lugar. La patrulla, una vez hubo recopilado todos los datos, realizó una batida por la zona localizando minutos después al presunto autor de las amenazas. A pocos metros del lugar también encontraron el arma blanca con la que habría llevado a cabo la intimidación. El detenido ha pasado ya a disposición de la autoridad judicial.