Un detenido en Granada tras hacerse pasar por dueño de una inmobiliaria y estafar más de 1.600 euros en un alquiler

Agentes de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de Granada han detenido en el distrito Sur a un varón de 51 años, con antecedentes policiales, como presunto autor de un delito de estafa, después de haber fingido ser el propietario de una inmobiliaria y quedarse con el dinero del alquiler de una vivienda, causando un perjuicio a la víctima superior a los 1.600 euros.

Así lo ha dado a conocer el cuerpo nacional de Policía en un comunicado en el que señalan que los hechos comenzaron en el mes de octubre del pasado año cuando la víctima, un varón, obtuvo a través de un conocido el teléfono de una inmobiliaria, ya que tenía la intención de alquilar una vivienda.

Tras contactar con el presunto propietario de la inmobiliaria, ambos concertaron una cita para visitar un piso ubicado en una calle del distrito Sur. Una vez finalizada, llegaron a un acuerdo, realizando la víctima dos transferencias por un valor total superior a los 1.600 euros. A partir de ese momento el arrendatario recibió toda clase de excusas que impidieron que entrase a vivir en el piso o conseguir la devolución del dinero entregado.

La Policía Nacional apunta que el "modus operandi" del presunto autor habría consistido en contactar con el propietario de una vivienda que se ofertaba en la red, manifestando que disponía de una inmobiliaria y que había contactado con un posible inquilino consiguiendo, acto seguido, las llaves del piso para mostrárselo a su cliente.

Días después, el presunto autor se puso en contacto con el propietario para revocar el contrato, consintiendo en el pago de 200 euros por los diez días que había tenido a su disposición la vivienda, aunque nunca llegó a entregar las llaves a la víctima y arrendataria del mismo. Por otra parte, esta última, ante la imposibilidad de hacer uso del piso o de recuperar el dinero entregado, decidió presentar denuncia.

El presunto autor del delito de estafa, un varón de 51 años con antecedentes policiales, ya ha pasado a disposición de la autoridad judicial.