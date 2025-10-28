Detenido en Granada un hombre con más de 65 antecedentes por el robo de una furgoneta que conducía sin carné

GRANADA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Granada ha detenido a un hombre de 35 años, con más de 65 antecedentes policiales, por la sustracción de una furgoneta cuya desaparición se había denunciado horas antes en el barrio de la Chana y que además conducía sin permiso de circulación.

Los hechos, según manifestación de la víctima, se produjeron en la Chana entre las diez y las doce de la noche, periodo en el que dejó aparcado su vehículo y cuando volvió a por él ya no estaba. Dentro había varias herramientas de obra valoradas en más de 1.500 euros: dos taladros con cable, un taladro inalámbrico, dos atornilladores con cable, dos radiales, dos niveles láser, así como diversas herramientas de uso común.

Posteriormente a la denuncia, la Policía Nacional realizó la difusión de los datos del vehículo sustraído y desplegó un dispositivo encaminado a su búsqueda.

Eso permitió que horas después, en plena madrugada y en el distrito norte de la ciudad, una patrulla de seguridad ciudadana en labores de prevención de la delincuencia localizara un vehículo cuya descripción y matrícula coincidían con la furgoneta sustraída.

Los agentes llevaron a cabo la identificación y detención del conductor, comprobando que efectivamente no era el propietario del vehículo y que además carecía de permiso de conducir en vigor.

La víctima, que acudió al lugar de los hechos avisado por la Policía Nacional, pudo recuperar su furgoneta no apreciando cristales rotos, ni forzamientos de puertas ni bombín de arranque, por lo que desconocía cómo había podido ser arrancada. Las herramientas ya no se encontraban en el interior del vehículo.

Al detenido, que ya ha pasado a disposición judicial, le constan más de 65 antecedentes policiales previos y de ellos más de 15 son por robo o hurto de uso de vehículo.