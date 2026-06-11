Detenido en Granada tras intentar vender unos equipos musicales a la persona a la que se los robaron

Vehículo de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido cerca de la estación de autobuses de Granada a un hombre de 40 años como presunto autor de un delito de receptación, después de que se hiciera con unos equipos robados de un coche que luego intentó vender a través de una página web. La víctima los reconoció y quedó con él avisando antes a la Policía.

Los hechos ocurrieron hace un par de semanas, cuando un joven de 27 años fue víctima de un robo en el interior de su vehículo en el que, entre otros muchos objetos, le robaron también dos reproductores musicales digitales.

Días después, y con su denuncia consignada en Almería donde aportó las facturas y los números de serie de dichos equipos, vio a través de una plataforma de compra venta online que alguien vendía dos equipos que eran exactamente iguales a los que le habrían sustraído.

Para poder averiguar si eran sus equipos, este joven se desplazó a Granada con la idea de quedar en persona con el vendedor para realizar la transacción.

Previamente, se personó en la comisaría de Policía Nacional para narrar lo ocurrido, siendo acompañado por una patrulla que se quedó en las inmediaciones del punto de encuentro acercándose al denunciante cuando comenzó a hablar con el vendedor.

Los agentes le interrogaron por la procedencia del material que estaba intentando vender y dijo que los había adquirido por Internet años atrás, pero no pudo demostrar ese extremo.

Sin embargo, el denunciante sí aportó unas facturas cuyos números de serie coincidían plenamente con los dos reproductores musicales digitales que estaban siendo objeto de la transacción. Además, eran los mismos reflejados en la denuncia previa.

En ese momento, el ahora detenido manifestó que efectivamente no eran suyos y que los habría comprado hace poco también online con la idea de venderlos más caros y obtener un beneficio.

También había un tercer objeto, una mesa de mezclas, que el vendedor afirmó que no era suya, siendo intervenida y sobre la que el grupo competente ha abierto una investigación para esclarecer su procedencia.

Los dos reproductores musicales digitales sustraídos días atrás han podido ser recuperados por su legítimo propietario. El detenido, de 40 años y sin antecedentes policiales previos, después de ser oído en declaración, se encuentra a la espera de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido para ello.